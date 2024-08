Full Sail promove programa de novas técnicas de ensino

Aprofundar conhecimentos sobre educação, tecnologia e carreiras criativas. É com esse objetivo que a Full Sail University, instituição de ensino localizada na Flórida, nos Estados Unidos, promove o Teacher Professional Development (TPD) ? “Desenvolvimento Profissional do Professor”, em tradução literal ao português.

Como o próprio nome diz, o TPD é voltado a professores e busca estimular a aplicação de novas técnicas de ensino. A iniciativa, realizada no Brasil de forma online e gratuita, é composta por módulos mensais com webinários, videoaulas e desafios práticos, todos em inglês.

“O TPD 2024 é uma atualização do TPD criado em 2020, agora com foco no uso de tecnologias emergentes no contexto da sala de aula”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. Ela acrescenta que o TPD busca “elevar a qualidade de ensino e somar bagagem àqueles que querem investir tempo e dedicação em suas carreiras”. Olival esclarece ainda que as inscrições são gratuitas e abertas a professores de qualquer disciplina e instituição que estejam interessados em aumentar o engajamento dos seus alunos.

A edição 2024 do TPD começou em abril e vai até novembro, abordando temas como inteligência artificial, realidade virtual, cibersegurança e internet das coisas, todos contextualizados com o cotidiano de uma sala de aula.

Ao final de cada módulo do TPD, os participantes são desafiados a criar um plano de aula em que usam os conhecimentos e temas trabalhados no mês. Entre os projetos já apresentados, a Full Sail University destaca os dos seguintes professores:



Módulo 1 - Introdução às tecnologias emergentes

Gustavo Meyer Pinto Ribeiro (Colégio Rio Branco, São Paulo - SP), pelo projeto “English as a Second Language (PBL Class)”; Talita Destro Rost (Colégio Efígie, Campinas - SP), pelo projeto “Brazil x Istanbul Exchange” e Ana Paula de Lima, Érika Nonoyama, Fabiana Souza, Miriam de Castro Dutra Carvalho (Colégio Johann Gauss, São Paulo - SP) pelo projeto “Learning to Transform”

Módulo 2 - Inteligência artificial na sala de aula

Michele dos Santos, Daniela Violato Lopes, Dirce Monda Braga Antunes e Camila Santos Brito (Colégio Rio Branco, São Paulo - SP), autoras do projeto “Green Future: Exploring Environmental Challenges and Sustainability”; Carlla Cabral Jasmim Furtado (Colégio Anchieta, Nova Friburgo - RJ), pelo projeto “Awesome women” e Ricardo Pimentel (ESPM, Rio de Janeiro - RJ), pelo projeto “Documentary and Artistic Photography for Beginners”

Módulo 3 - Realidades imersivas na sala de aula



Nathalia Altea (Escola Concept, Ribeirão Preto - SP), pelo projeto “Augmented Alphabet Adventure: How can Quiver AR Enhance Phonics Learning?”; Eliana Nascimento (Escola Estadual Vereador Antonio de Ré, Guarulhos - SP), pelo projeto “Exploration of the Amazon Biome” e Carlos Diego dos Santos Muniz (Instituto Marcos Freitas, Rio de Janeiro - RJ), pelo projeto “Multicultural story-re-telling”

Para saber mais, basta acessar: https://fs-courses.com/tpd/2024/