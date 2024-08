O Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias (‘o Grupo’), anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024/25, relatando melhorias na rentabilidade em todas as áreas de negócios e fazendo progressos significativos na captura de oportunidades híbridas em IA. A receita do Grupo aumentou 20% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 15,4 bilhões, e o lucro líquido cresceu 65% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 315 milhões em uma base não conforme com as Normas de Relatórios Financeiros de Hong Kong (não HKFRS) [1], enquanto a participação da receita não proveniente de PCs aumentou cinco pontos em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico de 47%. Os resultados do Grupo refletem sua estratégia clara e execução forte, foco persistente em inovação e excelência operacional, como também as vantagens que colhe por ser um negócio globalizado.

O Grupo está posicionado de forma única e bem preparado para liderar em uma era de IA híbrida com seu portfólio full-stack apresentando dispositivos de IA como PCs de IA, servidores de IA que suportam todas as principais arquiteturas, como também soluções e serviços nativos de IA e incorporados de IA. O feedback do usuário dos PCs de IA da Lenovo, definidos por cinco características principais, tem sido encorajador, com os primeiros PCs de IA sendo lançados em maio e muitos outros por vir durante a IFA e a Tech World no final deste ano. O Grupo está confiante de que liderará o setor em participação de mercado para PCs de IA de próxima geração, que no geral devem representar mais de 50% do cenário de PCs até 2027, bem como liderará na captura das enormes oportunidades de crescimento em todo o mercado de TI. O Grupo continuou seu compromisso com a inovação, com gastos em P&D aumentando 6% ano a ano para US$ 476 milhões.

Olhando para o crescimento, em maio de 2024 a Lenovo anunciou uma colaboração estratégica com a Alat, uma subsidiária da PIF, um investimento na forma de títulos conversíveis da Alat e uma emissão de warrants. Essas transações beneficiarão muito os esforços do Grupo para acelerar sua transformação por meio de maior flexibilidade financeira, aproveitar o enorme impulso de crescimento empresarial no Oriente Médio e diversificar e fortalecer ainda mais sua pegada na cadeia de suprimentos com um novo centro de fabricação no Oriente Médio. As transações estão sujeitas às aprovações regulatórias e dos acionistas.

Citação do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

“O excelente início do nosso ano fiscal foi impulsionado pela nossa estratégia clara e forte execução, nossa persistente inovação e excelência operacional, como também pelas nossas vantagens de globalização. Olhando para o futuro, estamos bem preparados e posicionados de maneira única no mercado com nosso portfólio completo de IA para liderar na era da IA híbrida e aproveitar as enormes oportunidades de crescimento em todo o nosso negócio. Estou confiante de que, com a recuperação do mercado de TIC, a combinação do nosso desempenho sólido e o progresso contínuo na IA híbrida continuarão a nos permitir alcançar crescimento sustentável e aumentos na rentabilidade”.

Destaques financeiros:

1º trimestre do ano fiscal de 24/25 Milhões de US$ 1º trimestre do ano fiscal de 23/24 Milhões de US$ Variação Receita do Grupo 15.447 12.900 20% Lucro antes de impostos 313 228 37% Lucro líquido (lucro atribuível aos acionistas) 243 177 38% Lucro líquido (lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS) [1][1] 315 191 65% Lucro básico por ação (centavos de dólar americano) 1.99 1.48 0.51

Intelligent Devices Group (IDG): crescimento de receita de dois dígitos com lucratividade líder, vencendo em IA pessoal

Desempenho do 1º trimestre do ano fiscal de 24/25:

O IDG entregou um trimestre forte de dois dígitos crescimento da receita ano a ano com receita de US$ 11,4 bilhões e quase 1 ponto de melhoria na margem operacional ano a ano.

O negócio de PC manteve a liderança de mercado em remessas e ativações de dispositivos, com 23% de participação de mercado global e um prêmio para o mercado em crescimento.

Tanto o negócio de smartphones quanto o de tablets apresentaram forte crescimento de receita ano a ano de cerca de 30%, com hipercrescimento em smartphones premium.

Oportunidades e crescimento sustentável:

O IDG está encorajado pelo feedback positivo do lançamento inicial de seus PCs de IA para o mercado chinês, com mais lançamentos globais na IFA e Tech World no final deste ano.

O mercado de PCs está entrando em um novo ciclo de atualização impulsionado por PCs de IA, com esta categoria prevista para crescer para representar mais de 50% do mercado total de PCs até 2027. O Grupo está confiante de que liderará a indústria em participação de mercado para PCs de IA de próxima geração.

O IDG continuará entregando inovações revolucionárias em seu portfólio para atingir o potencial total de um agente de IA pessoal, ao mesmo tempo em que alavanca e aprofunda suas parcerias estratégicas para construir um portfólio mais diversificado e um ecossistema mais rico.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Hipercrescimento com lucratividade melhorada, impulsionando infraestrutura híbrida

Desempenho do 1º trimestre do ano fiscal de 24/25:

Impulsionado pelo forte crescimento em seu negócio de Provedor de Serviços em Nuvem, o ISG entregou uma receita trimestral recorde de US$ 3,2 bilhões, um aumento de 65% ano a ano, e reduziu as perdas operacionais tanto no trimestre quanto no ano a ano.

A receita combinada de armazenamento, software e serviços atingiu um crescimento significativo de 59% ano a ano, estabelecendo um novo recorde.

A receita dos servidores NeptuneTM resfriados a líquido do ISG cresceu mais de 50%, impulsionada por seus benefícios de sustentabilidade exclusivos em meio às crescentes necessidades de carga de trabalho de IA do setor.

Oportunidades e crescimento sustentável:

O ISG está concentrado em impulsionar a recuperação da lucratividade otimizando o modelo de negócios para seus negócios corporativos e de PMEs, em particular simplificando portfólios e melhorando as operações.

Ele continuará alavancando a tecnologia de resfriamento líquido líder do setor para atender às crescentes demandas de carga de trabalho de IA, como também às novas oportunidades de crescimento no mercado de servidores e armazenamento de IA.

Além disso, o ISG continuará a desenvolver parcerias estratégicas importantes e a construir plataformas de infraestrutura que suportem soluções de IA híbrida.

Solutions and Services Group (SSG): Alta margem com crescimento de dois dígitos, construindo IA empresarial

Desempenho do 1º trimestre do ano fiscal de 24/25:

O SSG entregou seu 13 º trimestre consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos ano a ano, com receita de US$ 1,9 bilhão.

trimestre consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos ano a ano, com receita de US$ 1,9 bilhão. A margem operacional no 1º trimestre foi superior a 20% – fortalecendo sua posição como motor de crescimento do Grupo e contribuidor de lucro.

O mix de receita de serviços gerenciados e serviços de projetos e soluções cresceu três pontos ano a ano para representar 55% da receita do SSG.

Oportunidades e crescimento sustentável:

Espera-se que os serviços de IA cresçam quase duas vezes mais rápido que o mercado em geral para se tornarem o principal impulsionador do mercado de serviços de TI nos próximos anos.

A Lenovo continuará a incorporar IA em suas principais ofertas, como Soluções de Local de Trabalho Digital, Nuvem Híbrida e Soluções de Sustentabilidade.

O SSG desenvolverá mais serviços nativos de IA para impulsionar a adoção e o ROI mensurável de IA para clientes e acelerar sua transformação.

ESG e destaques corporativos

Conquistas, anúncios e compromissos notáveis ??no último trimestre incluem:

A Lenovo foi classificada como uma das melhores cadeias de suprimentos do mundo, ficando em décimo lugar na lista de empresas globais em todos os setores com as cadeias de suprimentos mais excepcionais do mundo no Gartner Supply Chain Top 25 para 2024. O renomado ranking anual avalia vários critérios, incluindo dados financeiros e de responsabilidade social corporativa e opinião da comunidade.

A Lenovo nomeou Doug Fisher como diretor de Segurança e IA, expandindo suas responsabilidades atuais de segurança para incluir a governança geral de IA, incluindo a defesa da política corporativa de IA do Grupo e o trabalho com o Comitê de IA Responsável.

Em julho, a Lenovo anunciou a nomeação do Dr. Tolga Kurtoglu como o novo diretor de Tecnologia do grupo, sucedendo o Dr. Yong Rui para acelerar ainda mais a visão tecnológica e a liderança em IA do Grupo. Ao mesmo tempo, também anunciou a formação de um novo Grupo de Tecnologias Emergentes, que será responsável pela incubação e comercialização de novas tecnologias. O Grupo de Tecnologias Emergentes está sendo liderado pelo Dr. Yong Rui.

[1] A medida não HKFRS foi ajustada excluindo as mudanças no valor justo líquido de ativos financeiros avaliados a valor justo por meio de lucro ou prejuízo, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições, ganho na alienação presumida de uma subsidiária, imparidade e baixa de ativos intangíveis; e os correspondentes efeitos fiscais, se houver.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados, prontos e otimizados para IA (PCs, workstations, smartphones, tablets), infraestrutura (centros de dados, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O contínuo investimento da Lenovo em inovação transformadora está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 (em milhões de dólares americanos, exceto dados por ação)

1º trimestre de 24/25

1º trimestre de 23/24

Variação em relação ao ano anterior Receita 15.447 12.900 20% Lucro bruto 2.560 2.252 14% Margem de lucro bruto 16,6% 17,5% (0,9) pts Despesas operacionais (2.066) (1.862) 11% Despesas com P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (476) (451) 6% Relação despesas/receita 13,4% 14,4% (1,0) pts Lucro operacional 494 390 27% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquido (181) (162) 12% Lucro antes de impostos 313 228 37% Impostos (60) (45) 33% Lucro no período 253 183 38% Interesses não controladores (10) (6) 47% Lucro atribuível aos acionistas 243 177 38% Lucro atribuível aos acionistas – non-HKFRS [1] 315 191 65% Lucro por ação (centavos de dólares americanos)

Básico

Diluído

1,99

1,92

1,48

1,43

0,51

0,49

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240814556995/pt/

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

Londres – Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com