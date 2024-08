Produtividade cresce cinco vezes mais com IA, diz estudo

A Inteligência Artificial (IA) está impulsionando a atividade de trabalhadores, com setores que utilizam essas tecnologias registrando um aumento na produtividade quase cinco vezes maior. O estudo da PwC “27ª CEO Survey 2024 – Prosperando na era da reinvenção contínua” revela na página 7 que 97% dos CEOs globais adotaram medidas para mudar a forma de criar, entregar e capturar valor nos últimos cinco anos.

Além disso, as mudanças nas organizações deverão se tornar cada vez mais frequentes, já que 70% dos CEOs globais acreditam que a IA transformará significativamente a maneira como suas empresas operam, conforme mencionado na pesquisa, na mesma página.

Da mesma forma, a “Pesquisa Global com Investidores 2023” da PwC, conforme indicado na página 6, destaca a importância de registrar os dados e os avanços da aplicação da IA nos processos. Essa documentação não apenas impulsiona a adoção de novas estratégias, mas também é crucial para a análise de investimentos. O estudo revela que quase 80% dos investidores, tanto no Brasil quanto globalmente, consideram essencial a elaboração de relatórios sobre a utilização e implementação de novas tecnologias para avaliar oportunidades de investimento.

O estudo mostra, ainda, que 60% dos líderes empresariais globais consideram a rápida adoção da IA como muito ou extremamente importante, apesar das preocupações com os riscos. Eles acreditam que a IA complementa outras áreas estratégicas das organizações, como novas tecnologias e blockchain.

Com base na publicação “Quality Magazine”, na página 32, o fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian Da Costa, ressalta que adoção da IA nas empresas é vital para modernizar processos, aumentar a eficiência e gerar insights valiosos a partir de grandes volumes de dados. No entanto, é crucial lembrar que esse recurso deve complementar, e não substituir o toque humano.

“Enquanto a IA pode automatizar tarefas repetitivas e analisar dados com velocidade e precisão, o julgamento, a criatividade e a empatia humana permanecem insubstituíveis. A integração eficaz da IA nas empresas permite que os colaboradores se concentrem em aspectos mais estratégicos e criativos de seus papéis, promovendo uma colaboração harmoniosa entre tecnologia e talento humano”, finaliza.