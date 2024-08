GoFundMe, líder de confiança em levantamento de fundos online, anunciou hoje sua expansão a Porto Rico. A plataforma agora oferece uma experiência de levantamento de fundos totalmente localizada aos habitantes da ilha, permitindo que pessoas e organizações sem fins lucrativos criem levantamento de fundos, aceitem doações e retirem fundos para suas contas bancárias. Esta expansão é parte do esforço mais amplo da empresa em entregar com segurança ainda mais ajuda de sua comunidade mundial, que, junto com sua plataforma sem fins lucrativos, levantou mais de US$ 30 bilhões desde 2010.

"Temos orgulho de ofereceràpopulação de Porto Rico uma forma segura, fácil e poderosa de respaldar as causas e pessoas com as quais se importam", disse Tim Cadogan, Diretor Executivo da GoFundMe. "O povo de Porto Rico tem uma cultura profundamente enraizada de ajudar uns aos outros, e estamos na expectativa de ver o impacto positivo que irão alcançar através da GoFundMe, seja dando assistências a pessoas que enfrentam emergências médicas, reconstruindo comunidades após desastres, financiando bolsas educacionais ou dando suporte a empresas locais."

“Com o lançamento oficial da GoFundMe em Porto Rico, 3,1 milhões de cidadãos americanos que residem na ilha agora terão acesso direto a uma plataforma consistentemente comprovada como um recurso inestimável em tempos de necessidade e adversidade", declarou Luis Dávila Pernas, Diretor Executivo da Administração de Assuntos Federais de Porto Rico. "Estendemos nossa profunda gratidãoàGoFundMe por reconhecer os desafios únicos enfrentados por nossos constituintes e incluir Porto Rico em sua missão de apoiar pessoas e comunidades na superação de circunstâncias difíceis. Estamos ansiosos pelo impacto positivo que este acessoàplataforma terá nas vidas de inúmeros porto-riquenhos, ao prover a eles suporte crucial durante tempos críticos."

Mais de US$ 50 milhões foram levantados na GoFundMe para Porto Rico e angariadores de fundos associados a Porto Rico até o momento, com ajuda significativa entregue após o furacão Maria em 2017. Com esta primeira expansão para o Caribe, a GoFundMe está liberando uma via fácil, segura e confiável de obter ajudaàmedida que continua expandindo sua comunidade mundial.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de levantamento de fundos impulsionada pela comunidade dedicada a auxiliar pessoas a se ajudarem. Fundada em 2010, a GoFundMe combina narrativa e levantamento de fundos para tornar mais fácil às pessoas pedirem ajuda, se conectarem com apoiadores e alcançarem seus objetivos. A GoFundMe capacita pessoas a fazer uma diferença significativa para as causas e comunidades que mais importam a elas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

