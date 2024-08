Congresso da SBPC/ML aborda sustentabilidade e inovação

Salvador irá sediar o 56º Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), de 10 a 13 de setembro, no Centro de Convenções da cidade. O evento deve reunir quatro mil pessoas, e tem como tema central 'O Papel da Patologia Clínica na Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde'. Este tema destaca os desafios contemporâneos enfrentados pela saúde pública e privada no pós-pandemia, promovendo discussões científicas alinhadas à urgência de tornar os sistemas de saúde mais eficientes e sustentáveis. As inscrições estão abertas.

O congresso será palco para discussões sobre inteligência artificial (IA) e sua aplicação na medicina laboratorial. De acordo com Fábio Sodré, médico patologista clínico, diretor regional da SBPC/ML e presidente do congresso, a IA tem se mostrado uma ferramenta poderosa na identificação de padrões, agilização de exames e otimização de recursos e há grande variedade de palestras nessa temática, abrangendo diversos aspectos para melhorar o atendimento nos laboratórios clínicos.

Outras áreas que terão palestras estão diagnósticos moleculares e genéticos, bioquímica, bicrobiologia, hematologia, testes laboratoriais remotos, qualidade assistencial e segurança do paciente. O evento contará com mesas redondas, workshops e palestras sobre temas como gestão de laboratórios, relacionamento com operadoras de saúde e regulação do setor.

A programação será ampla e inclusiva. O 56º Congresso da SBPC/ML busca atender tanto os profissionais da bancada quanto os estrategistas de inovação. Serão dez salas de aula com palestras simultâneas, além de workshops e arenas promovidos pela indústria diagnóstica. A área de expositores será a maior da história do congresso, com quatro mil e duzentos metros quadrados.

Fábio Sodré conta que entre os palestrantes para as conferências magnas, está Luiz Cláudio Lemos Correia, mestre em saúde pública pela Johns Hopkins University e pesquisador da Emory University. "Ele vai abordar a utilização racional dos recursos em saúde. Sua experiência com a metodologia Choosing Wisely, que promove o uso adequado dos recursos médicos, promete trazer insights valiosos para os participantes", ressaltou Fábio Sodré.

Outro renomado palestrante e que também fará conferência magna é o Alysson Muotri, professor da Universidade de San Diego e especialista em organoides cerebrais, revelou Fábio. "Muotri apresentará suas pesquisas inovadoras que mimetizam o comportamento do cérebro humano em modelos reduzidos, oferecendo novas perspectivas para o estudo de doenças neurológicas", diz.

Neste site está a grade completa de mesas redondas, encontros com especialistas, cursos pré-congresso, atividades de empresas, entre outros eventos, como cerimônia de abertura, festa de encerramento e palestras.

Sobre a SBPC/ML - A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial é uma associação de direito privado para fins não econômicos, fundada em 31 de Maio de 1944. Tem como finalidades congregar Médicos, portadores do Título de Especialista em Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e Médicos de outras especialidades, regularmente inscritos nos seus respectivos Conselhos Regionais de Medicina, e pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, estejam ligadas à Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, e estimular sempre o engrandecimento da Especialidade dentro dos padrões ético-científicos. Entre os associados estão médicos patologistas clínicos e de outras especialidades (como farmacêuticos-bioquímicos, biomédicos, biólogos, técnicos e outros profissionais de laboratórios clínicos, estudantes de nível universitário e nível médio). Também podem se associar laboratórios clínicos e empresas fabricantes e distribuidoras de equipamentos, produtos e serviços para laboratórios. Ao longo das últimas décadas a SBPC/ML tem promovido o aperfeiçoamento científico em Medicina Laboratorial, buscando a melhoria contínua dos processos, evolução da ciência, tecnologia e da regulação do setor, com o objetivo principal de qualificar de forma permanente a assistência à saúde do brasileiro.

Website: https://cbpcml.org.br/