A Boomi ™, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje sua inclusão na lista anual Inc. 5000, a mais prestigiada classificação das empresas privadas de crescimento mais rápido do país. A lista oferece uma visão fundamentada em dados das empresas mais bem-sucedidas nos segmentos mais dinâmicos da economia.

“Ser nomeado para a lista Inc. 5000 é uma honra e um testemunho não apenas do nosso rápido crescimento, mas também da crescente demanda por nossa plataforma inovadora de integração e automação”, disse Steve Lucas, CEO da Boomi. “À medida que as organizações buscam navegar pelas complexidades da transformação digital, a liderança da Boomi em IA, automação, gerenciamento de APIs e integração inteligente nos diferencia no setor, e esse reconhecimento reflete isso”.

“Uma das maiores alegrias do meu trabalho é revisar a lista Inc. 5000", diz Mike Hofman, que recentemente se juntouàInc. como editor-chefe. “Ver todas as maneiras intrigantes e surpreendentes pelas quais as empresas estão transformando setores, desde saúde e IA até vestuário e alimentos para animais de estimação, é fascinante para mim como jornalista e contador de histórias. Parabéns aos homenageados deste ano por terem crescido seus negócios rapidamente, apesar da disrupção econômica que todos enfrentamos nos últimos três anos, desde problemas na cadeia de suprimentos até inflação e mudanças na força de trabalho”.

Como pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS), com uma das maiores bases de clientes globais entre os fornecedores de plataformas de integração, a Boomi tem uma comunidade de usuários crescente de mais de 250.000 membros e uma rede mundial de aproximadamente 800 parceiros. Ela foi reconhecida pela CRN como uma empresa Cloud 100 e vencedora do Programa de Parceiros 5 estrelas.

A empresa anunciou recentemente um compromisso estratégico com a ServiceNow para elevar conjuntamente as experiências dos clientes por meio de soluções de autoatendimento alimentadas por IA, e também lançou recentemente o Boomi API Control Plane – uma plataforma centralizada para descobrir, gerenciar e governar APIs em uma organização. A Boomi assumiu a liderança em inovação de IA com a introdução do Boomi AI Agent Framework e seis Boomi AI Agents inaugurais que permitem que os clientes aproveitem totalmente os recursos alimentados por IA para uma inovação inigualável.

À medida que a demanda das empresas por soluções de conectividade digital, IA, integração, gerenciamento de API e automação inteligente cresce, a Boomi continua a escalar rapidamente e a contratar globalmente. Visite Boomi Careers para obter uma lista de vagas abertas na equipe global da Boomi.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações ao redor do mundo a automatizar e agilizar processos cruciais para obter resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que excede 20.000 empresas a nível mundial e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

