Influenza canina: cães também podem ficar gripados

Não são apenas os humanos que sofrem com os sintomas incômodos da gripe, os cães também podem ser vítimas de uma infecção respiratória conhecida como influenza canina ou tosse dos canis. Embora não passe para os humanos, a gripe canina, como é conhecida popularmente, é altamente contagiosa entre os cães e pode deixá-los muito abatidos.

A influenza canina é uma doença respiratória causada por dois subtipos de vírus: H3N8 e H3N2. Identificada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2004, a influenza canina rapidamente se espalhou para diferentes regiões, especialmente onde cães são mantidos em alta densidade, como abrigos e canis. Embora a taxa de mortalidade seja baixa, a morbidade pode atingir até 80%, resultando em sintomas semelhantes aos da gripe humana, como tosse, espirros, febre e secreção nasal.

De acordo com a médica veterinária da clínica Pet de TODOS, plano de saúde para pets com clínicas próprias e consultas inclusas o ano inteiro, Glasyellen Oliveira Teles, manter a vacinação atualizada contra a gripe canina é tão crucial quanto a aplicação das vacinas polivalente (V10) e antirrábica. "A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias, quando cães infectados tossem ou espirram. Acomete principalmente animais que coabitam ambientes de alta densidade populacional como canis, abrigos, hotéis, creches, hospitais veterinários, banho e tosa e parques”, explica Teles. A médica veterinária complementa: “Além do clima frio e a elevada densidade populacional de animais em um mesmo local, a presença de doenças concomitantes e/ou queda na imunidade dos indivíduos, também são considerados como fatores predisponentes".

Um estudo conduzido pela Universidade de Cornell também indicou que a propagação do vírus é facilitada em locais com grande concentração de cães, como abrigos e centros de adoção??. A vacinação, disponível desde 2009, tem mostrado eficácia em reduzir a gravidade e a duração dos sintomas, além de ajudar a prevenir a disseminação do vírus em populações caninas vulneráveis.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil também recomenda a vacinação de cães que frequentam ambientes coletivos ou que participam de eventos, devido ao risco de surtos em áreas de alta densidade canina. Mantendo essas vacinas em dia, os proprietários podem assegurar uma camada adicional de proteção para seus pets contra essa doença respiratória debilitante.

No último mês, a Pet de TODOS realizou uma ação de aplicação da vacina contra a gripe canina gratuitamente. A campanha, destinada a novos assinantes do plano de saúde pet, destacou-se pela conscientização sobre a prevenção de doenças em animais de estimação, promovendo a vacinação como uma medida essencial para proteger a saúde dos pets. Segundo especialistas, campanhas que incentivam a vacina em pets contribuem significativamente para o aumento das taxas de vacinação animal, prevenindo surtos da doença em ambientes com alta densidade populacional de cães.

