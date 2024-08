Método desenvolve habilidades cognitivas e socioemocionais

Desde a infância até a terceira idade, o cérebro está em constante desenvolvimento. Assim, é preciso mantê-lo sempre estimulado a fim de desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais de forma contínua e progressiva. Para auxiliar nesse processo, metodologias como o Super Cérebro oferecem uma série de ferramentas e atividades que podem ser conhecidas de forma gratuita.

Buscando se diferenciar dos métodos de ensino tradicionais, o Super Cérebro adota a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, um psicólogo cognitivo educacional que afirma que os seres humanos têm formas únicas de demonstrar suas capacidades cognitivas e emocionais. Nessa abordagem, independentemente da idade, é possível trabalhar essas inteligências.

E a fim de explicar como funciona essa teoria aplicada na prática, a empresa oferece aulas e experiências práticas gratuitas para todas as idades. Para crianças a partir de 2 anos até adultos de 44 anos, existem as aulas do modelo educacional. E aqueles que já passaram dos 45 anos podem conhecer a experiência Longevidade.

“Nas atividades gratuitas, que duram cerca de uma hora e quarenta minutos, o aluno tem contato com os diversos jogos de tabuleiro, materiais e exercícios que utilizamos”, explica Renata Aguilar, diretora pedagógica do Super Cérebro.

A teoria aplicada na prática

Através de atividades diversas, do uso jogos de tabuleiro mundialmente premiados e do Soroban – o tradicional ábaco japonês –, o Super Cérebro tem o propósito de desenvolver o potencial de alunos de todas as idades.

“O Soroban é o nosso ‘carro chefe’. E essas atividades têm o intuito de desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas”, destaca Aguilar.

As aulas do modelo educacional focam em trabalhar a concentração, o planejamento, a organização e a memória dos alunos. O raciocínio lógico-matemático e o cálculo mental, além das habilidades socioemocionais como a liderança, a autoestima e a autoconfiança também são estimuladas.

Já o modelo Longevidade oferece experiências que visam ampliar as capacidades cognitivas e socioemocionais. São atividades focadas na melhora da coordenação motora, da percepção visual, atenção e memória. Por meio do exercício cerebral, outras habilidades ligadas à socialização, autoestima e autoconfiança também são aprimoradas, objetivando maior qualidade de vida e independência.

Por fim, a profissional destaca que todas as unidades no Brasil oferecem aulas experimentais, basta entrar em contato e agendar.

Para mais informações, basta acessar: https://supercerebro.com.br/