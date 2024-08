IHRSA 2024: ABC EVO investe em inovação no setor fitness

O mercado Fitness brasileiro está em expansão, com um crescimento projetado de 9,5% (CAGR) entre 2023 e 2030, de acordo com a Credence Research. Reconhecendo esse potencial, a ABC Fitness, fornecedora de tecnologia com mais de 40 anos de atuação em mais de 100 países investe, desde 2019, no mercado brasileiro.



Ainda de acordo com os dados da pesquisa, o mercado fitness, que movimentou USD 42,8 milhões em 2022 e deve alcançar USD 88,5 milhões em 2030, apresenta oportunidades significativas, impulsionadas, especialmente, pelo aumento das academias de baixo custo, além da digitalização dos serviços e a crescente integração de tecnologia, de acordo com dados da IHRSA (International Health Racquet & Sportsclub Association).



ABC Fitness: Multinacional Investe no Mercado Brasileiro

A empresa, que processa mais de 11 bilhões de dólares em pagamentos anuais e atende mais de 30 mil negócios fitness globalmente é composta por plataformas que atendem ao mercado como a ABC Evo, que atua no mercado Latino-Americano desde 2008, buscando simplificar a gestão de clubes e membros e impulsionar o crescimento e eficiência operacional de seus clientes.



Adquirida em 2019 pela ABC Fitness, a ABC Evo vem investindo em inovação, segurança e experiência do cliente. Lançamentos recentes como o cadastro de reconhecimento facial via app e o Evo Insights – Power BI que fornece dados para tomada de decisão – fazem parte da missão de alavancar o setor e desenvolvimento de novas tecnologias.

“Vemos um enorme potencial no mercado fitness brasileiro e estamos animados para continuar a investir nesta região promissora, assim como no mercado fitness da América Latina em geral”, afirma Bill Davis, Presidente da ABC Fitness. “Através da ABC Evo, buscamos oferecer soluções em tecnologia que possam atender às necessidades específicas deste mercado de alto crescimento, enquanto aproveitamos as inovações de todo o nosso portfólio global de soluções fitness, para apoiar o crescimento de nossos clientes latino-americanos.”



Com bons resultados, a ABC Evo conquistou mais de 1.000 novos clientes no primeiro semestre de 2024, totalizando 7.500 academias em 18 países da América Latina e retendo, em sua cartela de clientes brasileiros, 25 dos 25 maiores grupos do país.

“A ABC Evo busca antecipar as demandas e oportunidades no setor Fitness e se posicionar como um parceiro de inovação, escalabilidade e segurança”, diz Paulo Akiau, Presidente da ABC Evo. “Nossos resultados do primeiro semestre e as preparações para a IHRSA Fitness Brasil 2024 nos dão a oportunidade única de auxiliar nossos clientes a superar os desafios do mercado e a crescer de forma rápida e sustentável.”



IHRSA Fitness Brasil 2024: Inovação à vista

Para melhor atender à base de clientes da ABC Evo no Brasil, México, Colômbia, Argentina e outros países, a equipe da ABC Evo vem trabalhando para oferecer soluções nas áreas de gestão financeira, fidelização de clientes e tecnologia.

A ABC Evo estará presente na IHRSA Fitness Brasil 2024, o maior evento do setor fitness na América Latina, onde apresentará três lançamentos que buscam auxiliar os empreendedores do setor a enfrentar desafios nas áreas de:

Gestão Financeira: Ferramentas para simplificar a administração financeira, cobrança e otimizar o uso de recursos.

Fidelização de Clientes: Soluções para aumentar o engajamento e fidelização dos clientes, promovendo uma comunidade Fitness ativa e fiel.

Inovação e Tecnologia: Tecnologias avançadas com IA para aprimorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento contínuo.

ABC Evo lança o Evo Fit Tank, uma vitrine para o empreendedorismo fitness

Além dos lançamentos de novas soluções em seus produtos a ABC Evo lançará, na IHRSA FB 2024 o Evo Fit Tank, uma iniciativa para fomentar o empreendedorismo no setor fitness. Nele, novos empreendedores apresentam suas ideias e planos de crescimento a grandes nomes do mercado, que decidem se investem e auxiliam a transformar essas iniciativas em sucesso.



Na banca de potenciais investidores do Fit Tank estarão grandes nomes da indústria como Bruno Berardo, CEO da Skyfit; Fernando Menezes, CEO da Selfit; André Macedo Pezeta, CFO da Smartfit; Marcelo Viana, Sócio Diretor de Operações da BodyTech e André Panobianco, CEO da Panobianco.



O Fit Tank acontece de forma gratuita na plenária do evento na sexta-feira, 23/08, às 15h30min. Para mais informações inscrições, acesse aqui.

Sobre a ABC Evo

A ABC Evo é uma plataforma completa de gestão para academias, parte da ABC Fitness, empresa multinacional de tecnologia para o setor fitness com mais de 40 anos de experiência. Com sua ampla gama de recursos a ABC Evo simplifica as operações diárias de clubes e academias, desde o agendamento de aulas e gestão de pagamentos até a comunicação com os membros. Com foco na experiência do usuário e recursos específicos para o mercado fitness, a ABC Evo capacita gestores a otimizar processos, aumentar a receita e otimizar a experiência dos seus clientes.

