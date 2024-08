Empresa mineira BuyCo passa por rebranding

A BuyCo, uma das principais empresas no setor de fusões e aquisições (M&A) para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, anunciou uma reformulação em sua marca. A mudança vai além de uma atualização estética, refletindo um reposicionamento estratégico que acompanha novas direções na atuação da empresa.

Desde sua fundação em 2018 por Rafaela Rossi e Diego Ornellas, a BuyCo é reconhecida por sua metodologia que combina tecnologia e expertise na avaliação e intermediação de negociações. Com a missão de democratizar o M&A e tornar seus serviços acessíveis a todos os empresários, a BuyCo estabeleceu sua presença no mercado.

Segundo a empresa, rebranding não é apenas uma mudança de logo e cores; é um reflexo das mudanças e aquisições estratégicas que vem passando. A recente aquisição de 51% da plataforma MeuBiz, por exemplo, fortalece o compromisso da empresa em atender pequenas e médias empresas, ampliando suas soluções e consolidando sua presença no mercado. Além disso, a parceria com a Araújo Fontes e o aporte da Patrimonium Contabilidade, são movimentos que evidenciam o ecossistema que a empresa vem criando.

Essas ações ampliam a oferta de serviços da BuyCo e resultam em um reposicionamento da empresa, exigindo um alinhamento da sua imagem e serviços com os valores e objetivos de longo prazo. A nova identidade visual reflete a evolução da BuyCo de uma startup para uma empresa consolidada e moderna.

Por que a BuyCo resolveu fazer um rebranding?

A decisão de realizar o rebranding surgiu da necessidade de refletir o crescimento e a transformação estratégica da BuyCo. A empresa evoluiu de uma startup para uma das principais M&A Techs do Brasil, e a nova identidade visual é uma maneira de comunicar essa evolução de forma clara e eficaz. O novo posicionamento reforça o compromisso da BuyCo em oferecer soluções inovadoras, seguras e acessíveis, alinhadas com as expectativas e necessidades de seus clientes.

Rafaela Rossi, explica que o principal objetivo da mudança de marca é reposicionar a companhia, que hoje atua nas áreas de assessoria em fusões e aquisições, valuation e dívidas. “O rebranding da BuyCo visa alinhar nossa imagem com a realidade atual da empresa, comunicando nossa seriedade e consolidação. Queremos que a nova identidade reflita nossa busca contínua por inovação e adaptação às mudanças, características fundamentais da nossa atuação.”

De acordo com uma pesquisa da plataforma Guia dos Melhores, 54% dos entrevistados consideram o conjunto de elementos identitários de uma marca um fator significativo, e 27% veem isso como um “gatilho” importante na decisão de compra.

A nova identidade, segundo os idealizadores, é caracterizada por sete atributos principais: tecnológica, por adotar tecnologias para suas soluções; amigável, para facilitar a interação com pequenas e médias empresas (PMEs); segura, visando oferecer segurança nas operações; inteligente, por utilizar dados e inteligência de mercado para decisões informadas; moderna, para refletir a evolução da empresa; elegante, por meio do profissionalismo e da estética; e humana, combinando tecnologia com uma abordagem humanizada.

Segundo Renata Magalhães, Sócia e Gerente de G&A da BuyCo, “Os elementos da nova identidade visual foram cuidadosamente escolhidos para refletir o novo momento que a BuyCo está vivendo e que desejamos comunicar ao mercado. Cada atributo foi pensado para alinhar nossa imagem à nossa atuação e aos valores que queremos destacar, dentre eles, tecnologia, modernidade, completude e segurança.”

Renata também comenta sobre a trajetória da empresa: “Nascemos como uma startup que atendia pequenos negócios e hoje a nossa visão consiste em atender também as médias empresas.” Ela explica: “Diante dessa nova fase, vimos a necessidade de reformular nossa identidade visual para transmitir um aspecto mais sério, intelectual, profissional e inovador. Tivemos a mudança de cores e fontes, mas o que enxergo como mais significativo é que agora temos a presença de um ícone autêntico para facilitar a identificação e assimilação da marca e que, apesar de representar a letra B, foi construído com base em um gráfico ascendente que demonstra que estamos crescendo e possui uma seta para frente no centro, remetendo ao progresso já atingido, mas, mais do que isso, que almejamos atingir."

A mudança de marca da BuyCo marca um ponto de transição na sua trajetória, acompanhando o crescimento da empresa e a evolução de sua posição no mercado de M&A para PMEs. Com uma nova identidade visual e valores reforçados, a empresa segue com uma imagem que representa sua trajetória e direcionamento atual.

