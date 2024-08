Inscrições para o Prêmio MPB estão encerradas

A primeira edição do Prêmio MPB - Melhores Podcasts do Brasil superou as expectativas de inscrições em 83%. De acordo com a organização, eram esperados entre 300 e 350 concorrentes e, após o final das inscrições, foram computados 550 participantes. O último Podcast foi inscrito às 23h58min do dia 4 de agosto e às 23h59min59s. Mesmo com pedidos para postergar o prazo, a primeira edição encerrou oficialmente as inscrições na data informada previamente.

“Ficamos impressionados positivamente com a diversidade e variedade de assuntos de cada categoria e um detalhe que nos surpreendeu foi o profissionalismo e cuidado das produções dos podcasts somente em áudio”, comenta Guido Orlando Jr, jornalista, publicitário e um dos idealizadores do Prêmio MPB. “A navegação pelas categorias permite que qualquer pessoa possa conhecer todos os podcasts inscritos”, completa.

Primeira fase de votações

As votações online da primeira fase do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil ficarão abertas por 60 dias corridos e qualquer pessoa poderá votar depois de se cadastrar ao escolher um dos seguintes métodos: através do Google, Facebook ou preencher um cadastro simples com nome, idade, e-mail e celular.

Se a escolha for preencher o cadastro, ela deverá realizar uma confirmação clicando em um botão no e-mail que será enviado no ato da inscrição para sua conta.

Após essa confirmação essa pessoa será direcionada para o site e estará liberada para votar em quantas categorias desejar e escolher um Podcast por categoria. Não é obrigatório votar em mais de uma categoria para ter seu voto computado.

Ao final dessa fase sairão os 10 podcasts mais votados de cada categoria, que passarão para a segunda fase, que terá início após o dia 20 de setembro e irá durar mais 60 dias corridos.

“Os podcasts inscritos no Prêmio MPB são uma verdadeira demonstração de criatividade e inovação. Muitos criadores apostaram em experiências únicas para os ouvintes. Essa vontade de experimentar e fazer diferente é o que torna os podcasts brasileiros tão dinâmicos e interessantes. Agora, com a fase de votação aberta, os participantes terão a oportunidade de pedir votos e engajar suas bases, mostrando todo o potencial de suas comunidades” comenta Gabriel Podão, um dos organizadores do Prêmio MPB.

Regras para a votação



Foram criadas algumas regras simples para a votação, são elas:



1 – Será possível votar uma vez por dia em quantas categorias e podcasts desejar;

2 – Será possível votar apenas em um podcast por categoria;

3 – Será possível votar todos os dias, dias alternados ou quando a pessoa desejar retornar para fazer nova votação;

4 – Os votos são secretos, criptografados e é impossível saber quem votou em qual categoria.

Categoria Grande Mídia



Os veículos da grande mídia - um total de 17 -, foram inscritos automaticamente por sua importância no mercado e porque todos têm uma área de Podcast nos seus sites ou em suas contas do YouTube. Os principais veículos de comunicação têm podcast na sua grade de programação para os internautas, o que tem ajudado a consolidar essa forma de comunicação.

“Com essa votação vamos ver a preferência do público com os podcasts da grande mídia, pois dos 17 cadastrados passarão 10 para a segunda fase de votação e dela sairão os top 5”, explica Guido Orlando Jr.



Serviço

Link para votação dos podcasts: https://www.premiompb.com.br

Link para conhecer o regulamento: https://www.premiompb.com.br/regras

Link da política de privacidade: https://www.premiompb.com.br/politica-privacidade

Website: https://www.premiompb.com.br/