A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) prevê um faturamento online de R$ 6,56 bilhões para o Dia dos Pais neste ano, celebrado no próximo dia 11 de agosto. O valor representa um crescimento de 5% em relação a 2023, quando foram registrados R$ 6,25 bilhões. O ticket médio também deve subir, passando de R$ 453 no ano anterior para R$ 469 em 2024.

A estimativa é a de que o número de pedidos passe de 13 milhões, em 2023, para 14 milhões neste ano, reforçando a tendência de crescimento no setor. As categorias mais procuradas são eletrônicos, informática, moda, celulares e eletrodomésticos.

A Giuliana Flores, comércio on-line de flores e presentes, prevê um crescimento de 15% nos pedidos em comparação ao ano anterior, com ticket médio estimado em R$ 200. Com atendimento para todo o país, há entregas que podem ser realizadas em até 3 horas, dependendo do local. A expectativa é que representem 50% das vendas, seguidas por 40% de cestas e 10% de outros produtos. Os clientes que adiantarem as compras até 09 de agosto (sexta-feira) terão frete grátis.

A marca conta com mais de 10 mil itens no seu e-commerce, que atendem pais de todos os estilos. Entre as opções, encontram-se cestas de chocolate e cervejas, buquês e cestas gourmet, que são montadas com produtos selecionados, incluindo vinhos, queijos, chocolates e outras iguarias. Além disso, é possível incluir complementos ao item principal, como doces, pelúcias, bebidas e outros.

“Nem todos os filhos moram próximos dos pais, e nosso objetivo é fazer com que, perto ou longe, todo amor e gratidão sejam transmitidos pelos presentes da marca. Nossa meta é sempre proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos clientes, especialmente em datas significativas”, compartilha Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/