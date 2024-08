4ED expande capacitação para órgãos públicos em todo Brasil

A 4ED, instituição de ensino especializada em capacitação profissional nas áreas criativas do design, está expandindo sua atuação no atendimento a órgãos públicos em todo o Brasil. Fundada em 2011, a instituição firmou seu primeiro contrato com um órgão público no Rio Grande do Sul em 2017. Desde então, tem expandido sua atuação, oferecendo cursos para diferentes órgãos federais, estaduais e municipais.

Até o ano de 2020, a 4ED oferecia apenas cursos na modalidade presencial em Porto Alegre, onde está sua sede. A pandemia de covid-19, no entanto, trouxe a necessidade de acelerar a transição da instituição de ensino para a modalidade on-line, levando ao replanejamento de seu portfólio de serviços. Essa mudança gerou um aumento na demanda por capacitação de servidores públicos, permitindo que a escola de design passasse a atender também órgãos federais.

O crescimento da instituição de ensino no setor B2B foi impulsionado por essa transição pós-pandemia. Segundo Cristiane Gasperin, COO (Chief Operating Officer) da 4ED, em 2023, os cursos no setor B2B, incluindo órgãos públicos e privados, representaram 22% do faturamento da instituição de ensino.

Desde 2022, a 4ED atende órgãos públicos de diversos estados brasileiros, oferecendo formatos de capacitação on-line ao vivo, presencial em Porto Alegre e híbridos, combinando aulas on-line com atividades presenciais. Essa flexibilidade pode se adaptar às necessidades de cada entidade.

Ensino personalizado de acordo com as necessidades dos estudantes

A 4ED oferece personalização do ensino, ajustando a carga horária e o conteúdo dos cursos conforme as necessidades dos servidores públicos. Os cursos podem ser adquiridos via nota de empenho, buscando facilitar o processo burocrático e assegurar a reserva de recursos orçamentários necessários. A instituição também organiza cursos em turmas com cronograma padrão, permitindo uma capacitação integrada.

De acordo com Jandreh Hofstetter, fundador da 4ED, cada órgão público ou privado tem suas particularidades e objetivos específicos na qualificação de seu time. A customização e personalização na educação pode contribuir para que a experiência de aprendizado seja mais adequada para os estudantes. Segundo Jandreh, os cursos mais procurados pelos órgãos públicos são da área do design gráfico, softwares gráficos, animação e edição de vídeo e modelagem 3D.

Além dos órgãos públicos, a 4ED também atende várias empresas do setor privado, como indústrias, empresas de tecnologia, design e arquitetura. A contratação de serviços educacionais por órgãos públicos envolve diversas exigências legais e burocráticas. A instituição conta com um departamento específico para lidar com processos burocráticos, visando garantir a conformidade com as exigências legais.

Desde o início no atendimento ao setor público, a 4ED já capacitou servidores de vários órgãos e instituições públicas, como Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional do Trabalho de diversas regiões, SENAI, SESC/RS, IFSUL, UFSC, Universidade Federal do Pampa e Corpo de Bombeiros de diversos estados.

A 4ED adota uma abordagem que inclui o diagnóstico das necessidades, desenvolvimento de conteúdo específico e acompanhamento contínuo do progresso dos participantes. A instituição de ensino se posiciona como parceira na capacitação profissional para empresas privadas e órgãos públicos.



