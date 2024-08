SAMARC investe em Tecnologia e adota SAP Business One

A Power One Consultoria anunciou este mês que a Samarc Engenharia é a nova empresa a investir em tecnologia e adotar o ecossistema SAP Business One. Segundo a Power One, a empresa vislumbrou como resolução de suas dificuldades de integração na gestão e como ferramenta aderente ao seu crescimento com o uso das novas tecnologias utilizadas pelo ecossistema.

Marcelo Saccani, diretor da SAMARC comenta: “A SAMARC está completando este mês seu primeiro ano, surgindo de nossa paixão por construir de forma inovadora e com entusiasmo em resolver desafios. No entanto, já tivemos um aumento de colaboradores em um percentual de 4 dígitos diante do faturamento atual e esta razão nos fez buscar uma ferramenta que nos atenda hoje e que acompanhe nosso crescimento.”

“Atualmente somos totalmente dependentes de planilhas e compartilhamento de arquivos, o que não sustenta nossa projeção de obras grandiosas no ramo industrial e a evolução ao patamar de uma construtora de grande porte” complementa Saccani.

“A Power One nos proporcionou entender como o SAP Business One se aplica ao nosso setor com atendimento, suporte e flexibilidade em nossos investimentos, acreditando também em nosso negócio”, destaca o diretor.

Roberto Azevedo, CEO da Power One completa: “Proporcionar um crescimento de acordo com a necessidade de nossos clientes é um dos focos da Power One e acompanhar o investimento da SAMARC é acreditar no crescimento de empresas inovadoras de forma sustentável”.

O kick-off do projeto de implementação está sendo executado neste mês de agosto, com objetivo de atender às expectativas da SAMARC em contar com um sistema que os ajude a gerir todas as áreas da empresa de forma que tenham desempenho nas análises e, consequentemente, nas tomadas de decisões de forma estratégica.

Há 1 ano no mercado, a SAMARC Engenharia tem como ideal oferecer aos seus clientes projetos com inovações na área da construção civil, tornando-se uma construtora de grande porte com crescimento sustentável e buscando em suas projeções contratos ainda maiores que os atuais, os quais fizeram seu faturamento ter um crescimento de mais de 1000% neste um ano de atuação.

