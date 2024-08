Confraternizações seguem tendências em 2024

As confraternizações são momentos importantes para fortalecer laços, seja no ambiente corporativo, entre amigos ou familiares. Em 2024, algumas tendências emergem como principais para a organização desses eventos, trazendo novidades para o setor. De acordo com um relatório da Forbes, a preocupação com a sustentabilidade está cada vez mais presente nas confraternizações. Eventos sustentáveis incluem práticas como a redução de desperdício, utilizando materiais recicláveis e evitando o uso de plásticos descartáveis.

Conforme destaca Lucca Venturi, sócio-proprietário da Casa Veraneio, "sempre destacamos aos nossos clientes a importância do cuidado com o meio ambiente e a utilização de materiais sustentáveis. Um exemplo disso é o uso de copos personalizados em nossos eventos, que não apenas reduzem o desperdício, mas também oferecem uma lembrança especial para os participantes".

A personalização é uma tendência crescente nas confraternizações. Segundo a Eventbrite, oferecer experiências customizadas torna o evento mais especial e significativo. Incorporar atividades que envolvam os participantes, é uma prática que aumenta o engajamento e a satisfação dos convidados. "Realizar uma curadoria completa em eventos permite a criação de experiências personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente”, comenta Venturi.

Eventos ao ar livre continuam sendo uma forte tendência, especialmente em locais que oferecem belas paisagens e ambientes agradáveis. Piqueniques e festas em jardins proporcionam um ambiente descontraído e relaxante, ideal para confraternizações. Venturi ressalta que as casas de alto padrão são uma opção atrativa para a realização de eventos. "Propriedades que contam com espaços verdes e com lazer completo, como piscinas, quadras esportivas e áreas gourmet, são adequadas para realização de confraternizações", pontua.

Segundo a Corporate Wellness Magazine, o bem-estar dos participantes é uma prioridade nas confraternizações modernas. Eventos que promovem saúde e relaxamento estão em alta. "Oferecer sessões de massagem, aulas de yoga, recreação e atividades em grupo transformam a confraternização em muito mais que um evento. Essas práticas promovem uma vivência a ser lembrada e refletem a preocupação da empresa com a saúde e bem-estar dos convidados", afirma Venturi.

As tendências para confraternizações em 2024 refletem uma evolução na maneira como esses eventos são planejados e realizados. A sustentabilidade, personalização, o uso de tecnologia, o bem-estar dos participantes e a inclusão são elementos que, quando bem integrados, garantem uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos.



Sobre a Casa Veraneio

A Casa Veraneio é uma empresa que atua no setor de eventos e aluguéis por temporada, oferecendo uma variedade de propriedades de alto padrão em diversas localidades do Brasil e do mundo, além de serviços e experiências sob medida. A empresa busca atender à demanda crescente por acomodações luxuosas e personalizadas para eventos sociais e corporativos.

