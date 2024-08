Preferência por seguros viagem com cobertura ampla cresce no mercado

A Real Seguro Viagem divulgou recentemente dados internos que indicam uma tendência crescente entre seus clientes: de 15% a 20% dos consumidores preferem planos de seguro viagem com coberturas mais amplas. Essa informação revela um comportamento significativo no mercado de seguros, destacando a busca por maior proteção durante as viagens.

Nos últimos anos, o setor de seguros de viagem tem observado um aumento na demanda por coberturas extensivas. Para Grasiela Ferreira, especialista em seguros da Real, esse crescimento reflete a maior conscientização dos viajantes sobre os possíveis riscos envolvidos em viagens internacionais. A tendência é corroborada por estudos de mercado que apontam para um aumento na procura por seguros que oferecem proteção adicional além da assistência médica básica.

Os dados da Real Seguro Viagem mostram que os planos mais procurados incluem não apenas cobertura médica, mas também garantias contra cancelamentos, extravio de bagagem e proteção para atividades de lazer e esportes radicais. Este comportamento indica uma mudança na percepção dos consumidores sobre a importância de um seguro viagem abrangente.

A Real Seguro Viagem observa que essa preferência por coberturas maiores não é isolada, mas parte de um movimento mais amplo no setor. Ainda segundo Grasiela, a diversificação das opções de cobertura, alinhada à personalização dos planos, tem sido um fator crucial para atender às novas exigências dos consumidores.

A Real Seguro Viagem, por exemplo, ajustou suas ofertas para incluir opções que atendem a diferentes perfis de viajantes, desde turistas ocasionais até aventureiros e profissionais em viagens de negócios.

A pesquisa interna da empresa também sugere que os consumidores estão mais dispostos a investir em segurança e tranquilidade durante suas viagens, refletindo uma mudança de comportamento influenciada por eventos globais recentes e pelo aumento das viagens internacionais.

Os dados e análises apresentados pela Real Seguro Viagem fornecem uma visão detalhada sobre as preferências dos consumidores e a evolução do mercado de seguros de viagem. A empresa continuará monitorando as tendências para ajustar suas ofertas de acordo com as necessidades emergentes dos viajantes.

