A room under renovation with painting supplies, a ladder, and sunlight streaming through the windows, capturing the progress of a home improvement project.

Moradores de São Paulo e Florianópolis gastam mais com serviços de reformas e reparos, em geral, comparados a outras três capitais (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador). Segundo o “Relatório do Mercado de Serviços: Reformas e Reparos”, do GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços do Brasil, no segundo trimestre do ano, o gasto médio dos clientes da plataforma em São Paulo foi maior com pedreiros (R$ 1.045); pintor (R$ 980,00); eletricista (R$ 231,00); e marido de aluguel (R$ 177,00) em relação às demais cidades analisadas.

Já Florianópolis apresenta os maiores valores para mudanças e carretos (R$ 621,00); encanador (R$ 309,00); e montador de móveis (R$ 181,00). No caso de marceneiro, o maior gasto foi registrado no Rio de Janeiro, de R$ 806,00.

No levantamento, são apresentados um panorama das principais categorias que englobam essa área, como pedreiro, pintor, eletricista, vidraceiro, encanador e muitas outras. A pesquisa reúne dados internos da plataforma sobre o comportamento de consumo de serviços relacionados às Reformas e Reparos, focando nas cinco cidades com maior número de pedidos: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Salvador. Entre os dados que merecem destaque está o quanto os clientes gastaram em média para contratar os serviços mais populares.

Salvador é capital com os menores gastos médios por serviço: pedreiro (R$ 598,00); pintor (R$ 425,00); marceneiro (R$ 246,00); mudanças e carretos (R$ 193,00); encanador (R$ 175,00); eletricista (R$ 151,00); marido de aluguel (R$ 126,00); e montador de móveis (R$ 125,00).

Marília Dolce, diretora de Operações do GetNinjas, destaca que os valores dos serviços são negociados diretamente entre o prestador e o cliente, sem qualquer interferência do aplicativo. Segundo ela, as diferenças nos preços de serviços de reparos e reformas entre regiões são influenciadas por vários fatores.

“O custo de vida local, a disponibilidade de mão de obra e a demanda por esses serviços desempenham papéis importantes. Em áreas com um custo de vida mais alto, os preços tendem a ser maiores para cobrir as despesas dos profissionais. Regiões com maior oferta de mão de obra qualificada podem ter preços mais competitivos, enquanto a escassez de profissionais em outras áreas pode elevar os preços, afirma a executiva.

Outros fatores incluem os custos dos materiais de construção, que podem variar devido à distância dos centros de produção, e a concorrência local, que pode manter os preços mais baixos em áreas com muitos prestadores de serviços. “Regulamentações locais e as condições econômicas da região também influenciam os custos, com regiões economicamente fortes geralmente apresentando preços mais altos devido ao maior poder de compra dos consumidores”, reforça Marília.

Serviços mais buscados pelos clientes do GetNinjas

Em São Paulo foram, na ordem: pedreiro, eletricista, mudanças e carretos, encanador, montador de móveis, marido de aluguel, marceneiro, pintor, tapeceiro, gesso e drywall.

No Rio de Janeiro foram, na ordem: pedreiro, eletricista, mudanças e carretos, encanador, montador de móveis, marido de aluguel, marceneiro, pintor, vidraceiro, serralheria e solda.

No Belo Horizonte foram, na ordem: pedreiro, eletricista, mudanças e carretos, encanador, montador de móveis, marido de aluguel, marceneiro, pintor, vidraceiro, segurança eletrônica.

Em Salvador foram, na ordem: pedreiro, eletricista, mudanças e carretos, encanador, montador de móveis, marido de aluguel, marceneiro, pintor, vidraceiro e segurança eletrônica.

Em Florianópolis foram, na ordem: pedreiro, eletricista, mudanças e carretos, encanador, montador de móveis, marido de aluguel, pintor, marceneiro, vidraceiro e segurança eletrônica.

