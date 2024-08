A administração do beta-glucana Nichi BRITE produziu um aumento da imunidade, seguido pela redução dos biomarcadores do câncer de pâncreas e de sua recorrência em pacientes submetidosàressecção cirúrgica de tumor maligno pancreático. Os resultados foram apresentados no encontro ASCO® Breakthrough realizado em Yokohama (Japão). O IgA e o CD209, marcadores de imunidade, melhoraram, enquanto o CA19-9, marcador do câncer de pâncreas, e o CD44, marcador da recorrência e gravidade do câncer, reduziram significativamente em pacientes que receberam Nichi BRITE, em comparação com o grupo de controle no estudo conduzido pelas equipes de cirurgia gastroenterológica e de suporte nutricional do Chikamori Hospital em Kochi (Japão) É importante ressaltar que a sobrevida média incrementou após a administração do Nichi BRITE.

The Nichi BRITE Beta 1,3-1,6 Glucan is produced as an exo-polysaccharide by Aureobasidium Pullulans in a GMP certified facility in Japan and is water soluble. The subjects of Nichi BRITE group in the study were given 250mg Beta glucan as an active ingredient per day for 22 days as an adjuvant, while control group had a placebo instead; both groups were given standard of care treatment. The quantity consumed during the study by each patient is equivalent to four boxes of Nichi BRITE, which comes in a box of 24 sachets, 1.5-gram granule as content with 63 mg active beta glucan as ingredient per sachet. Oral administration was undertaken when possible, and when it was not possible, administration was through feeding gastrostomy or nasogastric tube. No adverse reactions were observed. The efficacy in terms of immune enhancement, cancer biomarker reduction and longer mean survival were reported with Nichi Brite as an adjuvant. (Graphic: Business Wire)

O câncer de pâncreas tem um prognóstico muito ruim. Dados anteriores sobre a segurança e eficácia do suplemento alimentar sem alérgenos Nichi BRITE na melhoria do sistema imunológico, na redução do tamanho do tumor em modelos animais e na melhoria da citotoxicidade das células NK em pessoas voluntárias saudáveis, pessoas idosas e pacientes com câncer formaram a base do estudo clínico. No estudo, o beta-glucana Nichi BRITE foi administrado desde um dia antes da cirurgia até o 21ºdia pós-operatório, por via oral ou por meio de gastrostomia de alimentação. Não houve reações adversas com o Nichi BRITE e o resultado foi muito animador, de acordo com o Dr. Akira Tsukada, cirurgião chefe hepatopancreatobiliar.

Os parâmetros de melhoria imunológica aumentaram no grupo que recebeu Nichi BRITE em comparação com o grupo de controle. O nível de IgA melhorou, que é a primeira linha de defesa contra infecções, e o CD209 melhorou significativamente, o que representa as células dendríticas derivadas de monócitos que apresentam antígenos estranhos para serem destruídos pelo sistema imunológico. Segundo a equipe de pesquisa, essa melhoria imunológica levou ao declínio das células-tronco cancerígenas CD44 que causam metástases,àredução do marcador de câncer de pâncreas CA19-9 e ao prolongamento da esperança de vida evidente pela maior sobrevida média, confirmando as múltiplas vantagens do Nichi BRITE.

Ao mesmo tempo em que agradecem ao Dr. Masanori Chikamori, presidente emérito, por suas iniciativas, e ao prof. Nobunao Ikewaki da Universidade de Ciências Médicas de Kyushu, que realizou as investigações laboratoriais, a recomendação é de que o Nichi BRITE seja considerado um suplemento onconutricional de rotina a ser incluído nas diretrizes de nutrição clínica para pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos para câncer e outras condições.

O Nichi BRITE não é um medicamento nem um remédio para uma doença e não possui nenhuma pretensão terapêutica. Os resultados da pesquisa são para a compreensão do profissional de saúde e não devem ser interpretados como orientação médica.

