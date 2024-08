You Saúde amplia serviços em Uberlândia, Minas Gerais

Para marcar o início da expansão dos serviços da You Saúde em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a operadora mineira anunciou parceria com o Hospital do Triângulo e ampliou sua estrutura de atendimento em diversas especialidades no Santa Marta. O objetivo é proporcionar aos beneficiários mais facilidade de acesso e atendimento prioritário nas unidades parceiras.

A operadora está desenvolvendo um projeto para fidelizar sua presença nesta praça e levar cada vez mais investimento em saúde para o município, que é o segundo mais populoso de Minas Gerais, segundo o último censo demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com 713.224 uberlandenses, a cidade só perde para a capital Belo Horizonte.

Buscando colaborar com o acolhimento das vidas sob cuidado na cidade, o Hospital Santa Marta conta com um pronto atendimento em pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica e ortopedia, com uma equipe de médicos e enfermeiros especializados. Já o Hospital do Triângulo firmou parceria com a You Saúde como forma de ampliar o horário de atendimento na unidade.

“A You Saúde está passando por um processo de crescimento em Uberlândia. A ideia é atender bem e promover a saúde dos nossos usuários. E acreditamos que conseguimos levar acesso à saúde de qualidade por preços acessíveis”, afirma Celso Dilascio, diretor da You Saúde. “Esse é só o início de um projeto grandioso que temos para a cidade”, finaliza.

Além da abertura das novas unidades de pronto atendimento, a You Saúde também ampliou os prestadores da rede ambulatorial. Integram a nova lista o laboratório Check-Up e as clínicas de imagem Clima e de especialidades Atend Já e Soma Saúde.

Website: https://yousaude.com.br/