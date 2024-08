Alugar computadores pode trazer benefícios para empresas

Empresas especializadas em outsourcing de TI têm boas expectativas para o segundo semestre de 2024, segundo estudos da IDC, até o final de 2024, a previsão é que a América Latina tenha um crescimento de 11% no mercado de TI, os EUA de aproximadamente 9%, enquanto para o Brasil a estimativa é de 12%.

As mudanças ocasionadas pela pandemia levaram empresas e profissionais a reformularem sua forma de trabalhar. E, como o home office e a modalidade híbrida de trabalho tiveram um crescimento significativo, impactaram positivamente o setor de aluguel de computadores, afirma Sérgio Germam, fundador da Aloc.

O crescente avanço tecnológico mundial segundo estudos da IDC, também contribuiu com esse segmento, levando cada vez mais empresas a recorrerem ao aluguel de computadores para minimizar os custos de equipar seus colaboradores com tecnologia mais recente e intensificar sua eficiência operacional, tornando o negócio mais competitivo.

Pensando nisso, Sérgio Germam, fundador da Aloc, empresa especializada em aluguel de notebooks e computadores, pautou alguns dos benefícios na locação de equipamentos de TI para as empresas:

Custo-benefício

As empresas de pequeno e médio porte podem alugar equipamentos de TI de última geração por um valor mensal consideravelmente menor que o valor da aquisição. Segundo Germam, isso é especialmente útil para organizações que precisem atualizar seu parque tecnológico sem renunciar ao capital de giro, que pode ser usado, principalmente, na melhoria do negócio como um todo.

Outra procura muito recorrente da locação de notebooks ou computadores é a das atividades temporárias, nas quais existe a necessidade, por um pequeno período, de uma grande quantidade de equipamentos.

O mercado de feiras e eventos também movimenta bastante o segmento, explicou Germam. No caso de equipamentos de informática e audiovisual, o aluguel de tablets e de painéis de LED tem procura durante o ano todo.

Fluxo de caixa

A opção pelo aluguel de computadores pode trazer benefícios como aumento e liberação do capital de giro e fluxo de caixa, reforçou ele, permitindo um melhor planejamento de despesas, uma vez que são conhecidos com antecedência todos os gastos durante a vigência do contrato de locação.

Benefícios Financeiros e Fiscais

Para empresas de lucro real, é possível um ganho monetário de até 13% em relação à compra dos equipamentos e 11% se comparado ao leasing, explicou o empresário.

A locação é classificada como despesa quando se trata de recolhimento dos tributos. Dessa forma, impostos como PIS, Cofins, IRPJ e CSLL podem ser considerados um ganho de valor, pois deixam de ser recolhidos.

Benefícios Operacionais

Ainda de acordo com Sérgio Germam, diversos benefícios podem ser destacados, desde a possibilidade de homologação de equipamentos sem custo até a facilidade da entrega em endereços alternativos que sejam diferentes do endereço da sede da organização. As empresas têm a possibilidade de ajustar quantidades e adequar os equipamentos locados durante todo o período de vigência do contrato, além de não haver necessidade de manter ativos para backup.

Suporte Técnico

Germam destacou a garantia de suporte técnico de qualidade. O aluguel de notebooks permite que as empresas tenham à disposição equipamentos de qualidade com segurança e suporte técnico.

As atualizações e reparos deixam de ser uma preocupação, pois fazem parte do pacote contratado. Isso elimina os custos com manutenção de hardware e garante que não ocorra ociosidade de funcionários por problemas em equipamentos, pois as ocorrências de chamado técnico são baixas e a substituição dos equipamentos acontece de forma rápida.

De acordo com o empresário, por vezes o cliente já conta com equipamentos de backup disponíveis na própria empresa, sem custo adicional, permitindo substituição imediata. Essa tranquilidade, destaca ele, permite que os gestores se concentrem em suas atividades essenciais ao mesmo tempo que desonera a empresa com relação à contratação de uma equipe de TI para manutenção e suporte de seu parque tecnológico, o que pode resultar em uma economia de custo significativa.

Outra facilidade pontuada por Sérgio Germam é o recebimento dos equipamentos já configurados com o padrão da empresa. Essa é uma opção da organização e permite que as máquinas já estejam prontas para o trabalho desde o momento da entrega.

Responsabilidade Ambiental

A locação de notebooks e demais equipamentos tecnológicos é ecologicamente correta, pois contribui com a redução do impacto ambiental causado pelos resíduos eletrônicos, afirmou o empresário. Ao optar pela locação, as organizações evitam o aumento do descarte eletrônico em aterros sanitários, reduzem o consumo de recursos naturais, promovem a eficiência energética e reduzem o impacto no meio ambiente.

Website: https://aloc.com.br/