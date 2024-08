Setor de hospedagem para idosos investe em ações criativas

Em meio ao aumento da longevidade e mudanças nas estruturas familiares, muitos idosos têm passado a residir em lares temporários ou permanentes no Brasil, onde o total de pessoas com 65 anos ou mais chegou a 22.169.101 em 2022, ou seja 10,9% da população. Isso representa alta de 57,4% frente a 2010, conforme último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante desse cenário, a qualidade de vida dos idosos tem se tornado um foco, cada vez maior, para instituições do ramo e familiares. Na Versania Seniors Club, em Curitiba (PR), uma das metas é propiciar momentos prazerosos, de alegria e lazer por meio de atividades recreativas, sociais e culturais, que desempenham um papel crucial no bem-estar emocional e físico dos residentes.

No dia 26 de julho, Dia dos Avós, um desfile marcou a data com a participação de residentes. Com trajes elegantes, os modelos da terceira idade percorreram a passarela sob os olhares atentos dos familiares que fizeram parte da plateia. Os hóspedes, aplaudidos do início ao fim, foram presenteados com porta-retratos com fotos deles com os netos.

Com 1,88 metro de altura e avô de dois netos, Carlos Heinz Blank, 86, venceu a timidez e pisou na passarela pela primeira vez. Segundo ele, a experiência foi valiosa. "Tudo que é para distrair é bom. Foi uma alegria participar do desfile", ressaltou.

Ao falar sobre o sucesso do evento, o diretor da Versania Seniors Club, Ernesto Lagomarsino, salientou que ações, como o desfile, reforçam o papel e o valor dos idosos, além de proporcionar maior interação entre os próprios colegas de hospedagem, funcionários e familiares.

Para a médica gerontóloga assistente da clínica, Carla Lagomarsino, os eventos e as atividades de lazer também proporcionam momentos de diversão e relaxamento, que são essenciais para manter a mente e o corpo ativos, melhorar a qualidade de vida e promover a socialização. "O desfile, por exemplo, propiciou momentos positivos e inesquecíveis", ressaltou.

Criada em 2022, a Versania Seniors Club - unidade de negócio da Versania no Brasil focada em serviço residencial para hospedagem temporária ou permanente - presta atendimento a 108 residentes, que recebem atenção médica e assistência em diversas áreas.

Website: https://versania.com.br/seniorsclub/