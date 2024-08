A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou que seus clientes agora podem acessar derivativos listados na Bursa Malaysia, uma das maiores bolsas da ASEAN. Com esse lançamento, os clientes do IBKR agora podem negociar Futuros de Óleo de Palma Bruto (FCPO) e Futuros FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI) juntamente com ações globais, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais em uma única plataforma unificada.

O FCPO é um contrato de Futuros de Óleo de Palma Bruto denominado em Ringgit Malaysia (MYR) negociado na Bursa Malaysia Derivatives, fornecendo aos participantes do mercado uma referência de preço global para o mercado de óleo de palma bruto desde outubro de 1980. Por mais de 40 anos, o FCPO tem sido usado ativamente pelos participantes do setor de óleos e gorduras comestíveis como uma solução de gerenciamento de riscos, como também por gerentes de fundos e instituições financeiras para gerenciar as flutuações de preços no mercado. O FKLI é um contrato de futuros do FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) denominado em Ringgit Malaysia (“MYR”) e negociado na Bursa Malaysia Derivatives, oferecendo aos participantes do mercado exposição aos componentes subjacentes do FBM KLCI. Tanto os investidores institucionais quanto os de varejo usam ativamente o FKLI em suas respectivas carteiras de negociação.

David Friedland, chefe da APAC para a Interactive Brokers, afirmou: “A introdução de derivativos listados na Bursa Malaysia reforça nosso compromisso de expandir a gama de produtos disponíveis em nossa plataforma. Clientes da Interactive Brokers em todo o mundo podem negociar em mais de 150 mercados usando uma ampla variedade de instrumentos negociáveis, e estamos satisfeitos em adicionar esses novos produtos para melhorar ainda mais as oportunidades e estratégias de negociação de nossos clientes”.

A Interactive Brokers oferece acesso a mercados globais, tecnologia avançada e preços competitivos, beneficiando investidores individuais e institucionais autodirigidos. Além dos Futuros de Óleo de Palma Bruto e do FTSE Bursa Malaysia KLCI, a Interactive Brokers planeja adicionar outros produtos da Bursa Malaysia futuramente.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido constantemente reconhecida como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

