A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização em segurança e simulação de phishing do mundo, anunciou hoje a criação do Dia Nacional da Engenharia Social, a ser celebrado anualmente no dia 6 de agosto. Este novo dia nacional, oficialmente reconhecido pelo Calendário de Dias Nacionais, tem como objetivo educar indivíduos e organizações sobre os riscos associados às táticas de engenharia social usadas em ciberataques.

Os cibercriminosos utilizam táticas de engenharia social em aproximadamente 98% dos ciberataques, com uma média de mais de 4,5 milhões de dólares em danos. Eles fazem isso manipulando indivíduos a fornecerem inadvertidamente acesso não autorizado a informações sensíveis de negócios e pessoais, o que pode levar a violações de dados, perdas financeiras e significativas interrupções operacionais para indivíduos e organizações. Ao dedicar um dia nacional a essa questão crítica, a KnowBe4 visa equipar as pessoas com o conhecimento e as habilidades necessárias para reconhecer e combater essas ameaças cada vez mais sofisticadas.

“A criação do Dia Nacional da Engenharia Social serve como um lembrete crucial de que a cibersegurança não é apenas sobre tecnologia — é sobre pessoas”, disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. “Ao fundar o Dia Nacional da Engenharia Social, estamos criando um lembrete anual para que todos permaneçam vigilantes e informados sobre as táticas em evolução usadas por cibercriminosos. É um oceano de engenharia social cheio de armadilhas lá fora, e precisamos nos equipar com a tecnologia e o conhecimento certos para navegar com segurança. Ao educar a nós mesmos e nossas equipes, podemos transformar o elemento humano de elo mais fraco em defesa mais forte contra as ameaças cibernéticas”.

O Dia Nacional da Engenharia Social inaugural ocorrerá em 6 de agosto de 2024, coincidindo com o aniversário do falecido Kevin Mitnick, renomado hacker e ex-diretor de hacking da KnowBe4. Mitnick, frequentemente chamado de o engenheiro social mais famoso do mundo, desempenhou um papel significativo na formação do cenário da cibersegurança.

Como parte dessa iniciativa, a KnowBe4 fornecerá recursos e materiais educacionais para ajudar indivíduos e organizações a entender e combater ameaças comuns de engenharia social. Esses esforços visam a fortalecer o elemento humano na cibersegurança, que serve como a última linha de defesa contra ciberataques.

Para obter mais informações sobre o Dia Nacional da Engenharia Social, acesse www.nationaldaycalendar.com/national-day/national-social-engineering-day-august-6

Para obter mais informações sobre o KnowBe4, acesse www.knowbe4.com

Sobre a KnowBe4

KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização em segurança e de phishing simulado do mundo, é usada por mais de 65.000 empresas do mundo inteiro. Fundada pelo especialista em TI e em segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda empresas a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre o ransomware, fraudes de CEOs e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem nova para o treinamento de conscientização sobre segurança. O falecido Kevin Mitnick, reconhecido internacionalmente como um especialista em segurança cibernética e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. As empresas confiam na KnowBe4 para mobilizar os seus usuários finais como última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer a sua cultura de segurança e reduzir o risco humano

Sobre o Calendário de Dias Nacionais

Nossa missão é espalhar alegria e entusiasmo celebrando as diversas e únicas tradições culturais dos Estados Unidos. Nosso objetivo é inspirar indivíduos, famílias e comunidades a se unirem e aproveitarem os muitos dias nacionais divertidos e festivos que marcam nosso ano-calendário.

