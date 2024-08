A Körber Supply Chain Software, uma joint venture entre a Körber AG e a KKR, e líder em soluções end-to-end para cadeia de suprimentos, assinou um acordo vinculativo para adquirir a MercuryGate International Inc., fornecedora líder de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS). A MercuryGate é conhecida por seus fortes recursos em otimização e execução multimodal, bem como por sua experiência e capacidades em impulsionar implementação rápida e tempo de retorno. A aquisição é um movimento estratégico que amplia as capacidades da Körber Supply Chain Software no fornecimento de um portfólio de execução de cadeia de suprimentos abrangente, inovador, adaptável e escalável.

As complexidades das cadeias de suprimentos globais continuam a crescer e a necessidade de flexibilidade e resiliência nunca foi tão grande. As operadoras exigem adaptabilidade e escalabilidade cada vez maiores nas soluções de execução de supply chain para inovar e expandir. Ao ampliar seu portfólio de soluções para todas as operações de execução da cadeia de suprimentos, a Körber Supply Chain Software se tornará líder no gerenciamento da movimentação de mercadorias, desde a aquisição até o recebimento e atendimento ao consumidor final, reduzindo silos de planejamento, acelerando a resolução de problemas e melhorando o atendimento ao cliente para gerar resultados nos negócios. A união da Körber Supply Chain Software e da MercuryGate permitirá que os clientes se beneficiem de:

Soluções que conectam atividades de entrada e saída da cadeia de suprimentos, melhorando a eficiência de custos e as experiências dos clientes, otimizando a localização, o uso e o roteamento de mercadorias..

Uma plataforma de cadeia de suprimentos resiliente e confiável, com visibilidade de conjuntos de estoques, permitindo que os clientes identifiquem oportunidades de crescimento, bem como prevejam e respondam rapidamente a possíveis interrupções.

Capacidades de simulação para avaliar estratégias futuras da cadeia de suprimentos e compreender o ROI em seus negócios locais e globais.

“Nossos clientes navegam em ambientes dinâmicos e voláteis na cadeia de suprimentos, sob expectativas cada vez mais altas de atendimento de pedidos”, disse Ed Auriemma, CEO da Körber Supply Chain Software. “Com a aquisição da MercuryGate, a Körber Supply Chain Software está preparada para oferecer uma combinação incomparável de tecnologia avançada e profundo conhecimento do setor para criar processos inovadores para ajudar as empresas a gerenciar esses desafios.”

A aquisição da MercuryGate estabelecerá um pilar crítico da ambição da Körber de criar um conjunto unificado para execução de supply chain que possa oferecer otimização e colaboração em tempo real em toda a cadeia de abastecimento. Os clientes se beneficiarão de processos integrados entre funções, de tomadas de decisão mais rápidas e precisas e da capacidade de mitigar riscos e interrupções de forma mais eficaz.

Stephan Seifert, CEO da Körber, disse: “Esta aquisição ilustra nosso poder de executar nossa ambiciosa estratégia de crescimento, amplia substancialmente nosso portfólio existente de software para cadeia de suprimentos e é um marco significativo para nos tornarmos a primeira escolha de nossos clientes, independentemente de seu desafio. Além disso, é a prova de que a nossa cooperação estratégica de confiança com a KKR resulta num valor adicional para os nossos clientes.”

“A adição do TMS multimodal e baseado em SaaS líder de mercado da MercuryGate ao negócio de software para cadeia de suprimentos da Körber criará uma oferta de supply chain abrangente e geradora de valor para líderes globais da indústria”, comentou Joe Juliano, CEO da MercuryGate. “A empresa combinada está posicionada para fornecer o conjunto mais amplo e profundo de soluções de software para execução da cadeia de suprimentos disponíveis em todo o mundo.”

Peter Rottier, diretor administrativo da Summit Partners, que fez parceria pela primeira vez com a MercuryGate em 2018, acrescentou: “Acreditávamos que as cadeias de suprimentos globais e a crescente demanda dos clientes por prazos mais curtos do pedido até a entrega apoiariam uma maior adoção de soluções como as da MercuryGate, projetadas para ajudar transportadores e fornecedores de logística a mitigar os custos e a complexidade associados ao transporte. Tem sido emocionante trabalhar ao lado da equipe MercuryGate enquanto eles executam essa visão.”

A transação está sujeita a condições de fechamento e aprovações regulatórias.

Para obter mais detalhes sobre esta aquisição, leia este blog do CTO da Körber Supply Chain Software, Sean Elliott.

Sobre a Körber Supply Chain Software

A Körber Supply Chain Software é o parceiro perfeito para organizações que exigem soluções abrangentes e inteligentes de software para execução da cadeia de suprimentos que possam se adaptar e escalar de acordo com suas necessidades. A Körber Supply Chain Software oferece soluções completas para seus clientes, oferecendo maior eficiência e transparência desde o gerenciamento de pedidos até o fluxo de estoque global de ponta a ponta nas mais complexas operações da cadeia de suprimentos global. A Körber Supply Chain Software GmbH é uma joint venture entre a Körber AG, um grupo líder de tecnologia internacional e a KKR, uma empresa líder de investimento global que oferece soluções alternativas de gestão de ativos, mercados de capitais e seguros.

Saiba mais em Körber Supply Chain Software (koerber-supplychain-software.com)

Sobre a MercuryGate

O pacote Smart Transportation™ da MercuryGate fornece soluções poderosas de gerenciamento de transporte e logística comprovadas como uma vantagem competitiva para os transportadores, 3PLs, corretores e transportadores mais bem-sucedidos da atualidade. O abrangente conjunto de produtos de software como serviço (SaaS) oferece suporte nativo a todos os modos e segmentos de transporte, gerando valor para seus usuários por meio de melhor custo, produtividade e eficiência usando inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e conexão tecnologias para adaptar e automatizar funções de gerenciamento de transporte. O Smart Transportation torna o transporte marítimo inteligente, simples, sustentável e transformador para os clientes. Saiba mais sobre MercuryGate em https://mercurygate.com/

Sobre a Körber

Somos a Körber – um grupo tecnológico internacional com mais de 12.000 funcionários em mais de 100 localidades em todo o mundo e um objetivo comum: transformar o pensamento empreendedor em sucesso do cliente e moldar a mudança tecnológica. Nas Áreas de Negócio Digital, Farmacêutico, Supply Chain e Tecnologias, oferecemos produtos, soluções e serviços que inspiram. Agimos rapidamente de acordo com as necessidades dos clientes, executamos ideias com perfeição e, com nossas inovações, criamos valor agregado para nossos clientes. Ao fazê-lo, estamos a construir cada vez mais ecossistemas que resolvem os desafios de hoje e de amanhã. Körber AG é a holding do Grupo Körber: http://www.koerber.com/en

Sobre a KKR

A KKR é uma empresa líder de investimento global que oferece gestão alternativa de ativos, bem como mercados de capitais e soluções de seguros. A KKR visa gerar retornos de investimento atraentes seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento nas empresas e comunidades de seu portfólio. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em private equity, crédito e ativos reais e possui parceiros estratégicos que administram fundos de hedge. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguros sob a gestão do Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades dos seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para obter informações adicionais sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite o site da KKR em www.kkr.com. Para obter informações adicionais sobre o Global Atlantic Financial Group, visite o site do Global Atlantic Financial Group em https://www.globalatlantic.com/.

Sobre a Summit Partners

Fundada em 1984, a Summit Partners é uma empresa global de investimentos alternativos com capital dedicado ao crescimento de capital, renda fixa e oportunidades de capital público. A Summit investe em setores de crescimento da economia e investiu em mais de 550 empresas em tecnologia, saúde e outras indústrias em crescimento. A Summit mantém escritórios na América do Norte e na Europa e investe em empresas em todo o mundo. Para mais informações por favor visite www.summitpartners.com ou siga no Linkedin.

