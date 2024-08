Empresa gaúcha conquista prêmio de empreendedorismo

A Nostrali Cidadania Italiana, assessoria especializada no reconhecimento da dupla cidadania para ítalo-descendentes e com sede em Caxias do Sul - RS, conquistou um importante reconhecimento no cenário nacional do empreendedorismo.

No último dia 24 de julho, a revista Exame promoveu, em São Paulo, o tradicional evento Negócios em Expansão 2024. Neste ano, a assessoria gaúcha conquistou o 10º lugar na categoria 30 a 150 milhões - referente à faixa de receita da empresa.

O prêmio foi conquistado graças ao crescimento de 147,62% da empresa em 2023, comparado com 2022. A receita do negócio superou os R$58,4 milhões apenas no ano passado.

David Manzini, CEO da Nostrali, comenta a respeito da premiação. “Ficamos felizes com o resultado do prêmio. Esta é mais uma prova de que estamos no caminho certo, sempre colocando as necessidades e expectativas dos clientes em primeiro lugar”, explica.

A Nostrali é a única empresa do Rio Grande do Sul a figurar no top 10 da categoria que premia os destaques entre 30 e 150 milhões em receita anual.

Sobre a cidadania italiana

De acordo com informações da Embaixada Italiana no Brasil, compartilhadas pela Embratur, existem cerca de 30 milhões de ítalo-descendentes no país.

Nos últimos anos, Manzini destaca que a procura pelo reconhecimento da dupla cidadania aumentou no Brasil. “Estamos vendo um movimento de cada vez mais brasileiros procurando reconhecer a cidadania italiana. Isso está diretamente relacionado com a busca dessas pessoas por uma vida estável na Europa, com acesso à saúde pública, segurança e oportunidades de emprego e moradia”, conclui.

Website: https://www.nostrali.com.br/