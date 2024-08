Organizado pela Board Academy — EdTech responsável por formar, desenvolver e certificar alunos para atuação em conselhos empresariais —, o Board Valley é uma imersão presencial que permite aos participantes conhecer mais sobre a carreira de conselheiro. O evento, que está com inscrições abertas, será realizado no dia 07 de agosto em Curitiba, no Radisson Hotel, das 9h45min às 18h.

Já realizado em outros estados, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a expectativa em Curitiba é de receber mais de 200 pessoas. Com especialistas e autoridades do mercado, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências e fazer networking, além de assistir a palestras e painéis sobre inovação, governança e empreendedorismo. Todos terão direito a um coffee break, crachá e kit personalizado.

Palestrantes

As palestras serão ministradas por nomes em atuação no mercado. Paulo Grigorovski, co-founder da AI Onboard, abordará o impacto da inteligência artificial sobre os negócios. Rogério Rego, co-founder da C-Level2Board, trará um panorama do mercado de conselheiros. Monique de Souza, conselheira consultiva, Renata Berkowitz, managing e director na C-Level2Board, e Eduardo Gomes, presidente do conselho da Board Academy, falarão no Painel de Carreira de Conselheiro. Marcelo Simonato, COO e chefe de operações na Board Academy, falará sobre o tema conselho e propósito. Farias Souza, CEO da Board Academy, explicará aos presentes como fazer uma transição de carreira para o mercado dos conselhos consultivos de maneira rápida e segura.

Para quem é o Board Valley?

Trata-se de um encontro voltado para profissionais liberais, sócios-fundadores, diretores e C-levels, que reconhecem o valor de suas habilidades e buscam levar suas experiências para trabalhar como conselheiros em empresas. É uma oportunidade para compartilhar insights, estratégias e melhores práticas, visando impulsionar o desenvolvimento de carreiras dentro dos conselhos consultivos.

“Estamos entusiasmados em trazer o Board Valley para Curitiba. Esse evento é uma imersão que permitirá aos participantes mergulhar no universo da governança proativa e da carreira de conselheiro. O objetivo é proporcionar aos profissionais conhecimento para ocupar uma cadeira nos conselhos e dar um novo propósito às suas carreiras”, compartilha Farias Souza, CEO da Board Academy.

Board Valley PR

Dia: 07 de agosto

Horário: das 9h 45min às 18h

Local: Radisson Hotel - Curitiba - Paraná

Mais informações e inscrições: https://boardbr.com/boardvalley-curitiba/

Website: https://boardacademy.com.br/