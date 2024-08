IA impulsiona a advocacia através da transformação digital

A inteligência artificial (IA) está alterando e transformando significamente o mundo do trabalho de várias maneiras, aumentando a eficiência e a precisão de alguns segmentos de mercado. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela Accenture, divulgados pela Zendesk, estima-se que, até 2035, a IA pode aumentar a produtividade de trabalhadores em até 40%.

Falando de forma segmentada, a tecnologia tem desempenhado um papel importante também na modernização da advocacia nos últimos anos. Sistemas de gerenciamento de casos e plataformas de pesquisa jurídica podem melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

A Advocatícia, empresa de tecnologia que desenvolve soluções para o setor jurídico brasileiro, liderada pelo CEO Evandro Salles, desenvolveu um software que utiliza inteligência artificial treinada no Vade Mecum e com acesso a grande parte do acervo jurídico do Brasil. Essa tecnologia é projetada para criar peças jurídicas, buscando agilidade e precisão.



"Nosso objetivo sempre foi facilitar a vida dos advogados, permitindo que eles se concentrem em atividades mais estratégicas e menos repetitivas", afirma Salles.

O software da Advocatícia emprega algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP) para analisar dados jurídicos e gerar documentos. Ele pode criar desde petições iniciais até recursos mais complexos, adaptando-se às necessidades específicas de cada caso.



"Com a solução, os advogados podem gerar peças jurídicas em menos de um minuto, sem ter que instalar nada e de forma muito simples, podendo economizar economizando horas de trabalho manual. A tecnologia também busca minimizar a possibilidade de erros humanos e assegurar que os aspectos legais sejam considerados", destaca o CEO.

Outro aspecto considerado pela Advocatícia é a acessibilidade. Com a automação de tarefas rotineiras, advogados de pequeno e médio porte têm acesso a ferramentas que, antes, estavam disponíveis apenas para grandes escritórios com recursos robustos.

Para Evandro Salles, o futuro da advocacia é promissor, especialmente com a integração de novas tecnologias. Ele acredita que a IA não substituirá os advogados, mas sim os capacitará a oferecer um serviço melhor para seus clientes. "A inteligência artificial é uma aliada. Ela libera os advogados para se concentrarem em questões estratégicas e complexas, onde a experiência e o julgamento humano são insubstituíveis", conclui.



Para saber mais sobre o software desenvolvido pela Advocatícia , basta acessar: https://advocaticia.com.br/