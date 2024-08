A Blue Yonder, líder em transformações digitais da cadeia de suprimentos, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição da One Network Enterprises (One Network) por um valor empresarial de aproximadamente US$ 839 milhões. A aquisição proporciona aos clientes da Blue Yonder a capacidade para colaborar e compartilhar dados – dos níveis de estoqueàmovimentação de matérias-primas e produtos acabados – em tempo real com todos os parceiros comerciais ao longo da cadeia de suprimentos.

Com a crescente volatilidade e as interrupções contínuas, os varejistas, fabricantes e prestadores de serviços logísticos precisam alcançar a transparência multiempresarial com parceiros comerciais, unificar planos e ações e realizar negócios em tempo real para permitir tomadas de decisão multidisciplinares e mais precisas, e eliminar o intervalo de tempo entre o planejamento e o atendimento dos pedidos. Não é mais suficiente para as empresas confiarem em atualizações periódicas sobre o seu estoque, capacidade e recursos; a verdadeira agilidade empresarial exige informações em tempo real em toda a rede.

Com a adição da tecnologia comercial da One Network, a Blue Yonder agora pode oferecer aos clientes um ecossistema de rede multiempresarial e multicamadas; assistentes de cadeia de suprimentos com inteligência artificial (IA) para identificar, monitorar, analisar e solucionar problemas; e um processo simplificado para integrar e trabalhar com parceiros comerciais. As visualizações de estoque e capacidade em tempo real ajudam os clientes a combinarem oferta e demanda, detectar e solucionar problemas e organizar recursos em sua rede de parceiros comerciais. A One Network continuará a prestar serviços de forma independente e oferecer soluções de tecnologia personalizadas aos seus clientes governamentais.

“A tecnologia comercial líder da indústria da One Network será perfeitamente integradaàPlataforma Blue Yonder. Sua rede de cadeia de suprimentos e torre de controle inteligente oferecem perspectivas superpoderosas para empresas que buscam fortalecer suas cadeias de suprimentos”, disse Duncan Angove, CEO da Blue Yonder. “Nossos clientes podem aumentar a visibilidade, a agilidade e a velocidade graças a uma única fonte de verdade fornecida pela Plataforma Blue Yonder e rede digital, tudo aprimorado por nossos assistentes de IA, solucionadores e previsões. Isto possibilita que os clientes vejam os problemas tanto downstream quanto upstream em tempo real para poderem evitar interrupções e tomar melhores decisões. Desde as capacidades da One Networkàsua missão prospectiva, a empresa incorpora perfeitamente a visão da Blue Yonder para transformar a cadeia de suprimentos.”

Com esta aquisição, os clientes da Blue Yonder poderão lidar com a volatilidade e interrupções no mercado, planejar com maior precisão, atender às expectativas dos clientes e simplificar a complexidade em suas cadeias de suprimentos. Os clientes da Blue Yonder terão acesso aos seguintes benefícios:

Capacidade para navegar pela crescente incerteza e volatilidade com visibilidade em tempo real em vários níveis para antecipar riscos, avaliar cenários e redirecionar instantaneamente os recursos para onde são mais necessários para gerar os maiores impactos em seus negócios e objetivos de sustentabilidade.

Otimização dos recursos, desde a capacidade e estoque até a força de trabalho e transportadoras, para melhor atender aos seus clientes comerciais, capitalizar novas oportunidades de mercado e acelerar o crescimento da receita.

Colaboração e organização de sua cadeia de suprimentos em tempo real em uma rede global de 150.000 (e contando) parceiros comerciais que utilizam uma visão compartilhada e um conjunto de dados que garantem que os objetivos de planejamento fluam para a execução e vice-versa para otimizar KPIs críticos.

“A Blue Yonder está construindo a cadeia de suprimentos do futuro”, disse Angove. “Para se ter sucesso no atual ambiente de negócios, equipes de planejamento e logística precisam tomar decisões de maneira mais rápida. Precisam colaborar com mais parceiros. Precisam de uma resposta mais rápida às interrupções. A rede multinível e multiempresarial da One Network tem um grande papel a desempenhar aqui e estamos orgulhosos de unir forças com eles para fazer uma diferença duradoura.”

Esta aquisição também catalisou a presença expandida da Blue Yonder em Dallas, onde tem contratado extensivamente para apoiar o seu momento. A Blue Yonder agora designa Dallas como o seu Centro de Inovação Global. Em maio, durante sua conferência de clientes anual, ICON, a Blue Yonder anunciou um novo Estúdio de inovação de IA, onde a empresa está agendando workshops de agentes de IA baseados em design com clientes. A Blue Yonder também planeja adicionar um Centro de Experiência do Cliente de última geração em Dallas, onde a empresa pretende apresentar suas últimas inovações que estão transformando complexas cadeias de suprimentos globais.

A One Network é a terceira empresa adquirida pela Blue Yonder desde o quarto trimestre de 2023, após a aquisição da Doddle em novembro de 2023 e da flexis AG em fevereiro. Estes acordos marcam aproximadamente US$ 1 bilhão em investimentos em fusões e aquisições e são emblemáticos da intenção da Blue Yonder de transformar a cadeia de suprimentos global.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é a líder mundial em transformação digital da cadeia de suprimentos. Varejistas globais, indústrias e prestadores de serviços de logística utilizam a Blue Yonder para otimizar suas cadeias de suprimentos, desde o planejamento até o atendimento, a entrega e as devoluções. As soluções de cadeia de suprimentos interoperáveis e incorporadasàIA da Blue Yonder são conectadas de ponta a ponta por meio de uma plataforma unificada e de uma nuvem de dados, permitindo que as empresas colaborem em tempo real em todas as funções, o que favorece uma tomada de decisão mais ágil, maior satisfação do cliente, crescimento lucrativo e cadeias de suprimentos mais resilientes e sustentáveis. Blue Yonder - Fulfill your Potential TMwww.blueyonder.com

A "Blue Yonder" é uma marca comercial ou marca registrada do Blue Yonder Group, Inc. Qualquer nome comercial, produto ou serviço citado neste documento usando o nome "Blue Yonder" é uma marca comercial e/ou propriedade do Blue Yonder Group, Inc. Todos outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço de empresas às quais estão associados.

