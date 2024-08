Yuna Hipólito é a premiada do Miss Grand São Paulo 2024

Realizado no dia 11 de julho, no Teatro do Centro Comercial de Alphaville, em Barueri (SP), o Miss Grand São Paulo 2024 premiou a modelo Yuna Hipólito, de 24 anos, que competiu pela cidade de Araçatuba. O evento contou com transmissão ao vivo pelo YouTube. A vencedora agora se prepara para concorrer ao Miss Grand Brasil, que acontece em agosto.



“Ser eleita Miss Grand São Paulo foi a realização de um objetivo. Sei que esse título carrega muita responsabilidade e tem muito peso no cenário nacional. A alegria de ter sido coroada é indescritível, mas, neste momento, tento me manter focada na preparação para o Miss Grand Brasil, que já será dia 8 de agosto”, afirma.



A modelo Bella Garcia, que concorreu pelo município de Osasco, ficou com o segundo lugar e ganhou o voto popular. Em terceiro lugar, ficou a miss Maria Eduarda Zordão, pelo município de Ribeirão Preto. O título de Melhor Coordenador Municipal foi para Daniel Belotto. Todo o processo pelo qual as misses passaram durante um ano foi filmado e será transformado em um documentário chamado “Em Busca da Coroa”, que poderá ser assistido nos serviços de streaming.



De acordo com Katherine D'Amaro, coordenadora do evento e porta-voz da Kathu and Chris Productions, empresa que produziu o Miss Grand SP, o concurso também ajudou a promover a causa social escolhida: a Comunidade Terapêutica Filhos da Luz. “Em nosso concurso, geramos uma experiência única de arte jamais vista no meio miss. Tudo isso fortalecendo uma causa social importantíssima que respalda mulheres em recuperação de drogadição, além de empoderarmos artística e financeiramente as misses que participaram”, afirma. Parte do valor arrecadado com a venda dos ingressos foi revertida para a instituição.



O evento contou ainda com a presença do Presidente do Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, e da atual titular do Miss Grand Brasil, Adriana Yanca. As misses e o coordenador vencedores receberam prêmios em dinheiro, além de recompensas diferenciadas de acordo com cada colocação.

O confinamento das misses aconteceu no hotel Blue Tree, em Alphaville, entre os dias 8 e 12 de julho. Durante o período, as participantes foram convidadas para dois desfiles, um deles realizado no dia 08, no L'Entrecôte de Paris, localizado no Complexo Madeira em Alphaville, Barueri (SP), e outro no dia 10, realizado no Wine Bella Paula, no Shopping Flamingo, também na cidade paulista.



"Participar deste evento foi uma experiência única e inesquecível, não apenas pelo título que conquistei, mas pela experiência que vivi no confinamento. Apesar de ser uma competição, o clima entre as candidatas era harmônico e de irmandade. Além disso, a coordenação do concurso nos proporcionou experiências incríveis, como aulas de ioga, palestras sobre coloração pessoal, estudo de inglês e atividades diversas”, ressalta a vencedora.



Para saber mais, basta acessar: @missgrandsp