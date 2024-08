A Cetrel, empresa especializada em soluções ambientais e com atuação em todo o Brasil, realizará o seminário "Fortalecendo o pilar ambiental da agenda ESG - Como a indústria pode minimizar o impacto ambiental e tornar suas operações mais ambientalmente seguras e sustentáveis", voltado para profissionais da indústria. O evento, que acontecerá no dia 22 de agosto, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, abordará temas como gestão ambiental integrada, gestão hídrica, passivos ambientais e o uso da inteligência de dados para otimizar a sustentabilidade no setor produtivo.

A abertura do encontro será realizada pelo diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Marcio Guiot. A programação contará com a participação de especialistas renomados, que vão ministrar os seguintes temas:

Gestão ambiental integrada e sustentável: desafios, benefícios e benchmarking;

Gestão hídrica segura e sustentável na indústria;

Desafios na gestão de passivos ambientais e inventário de fontes de contaminação;

A inteligência de dados como aliada à gestão ambiental.

O seminário, no formato presencial, conta com o apoio institucional do Complexo Industrial Portuário de Suape e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC).

As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Seminário "Fortalecendo o pilar ambiental da agenda ESG - Como a indústria pode minimizar seu impacto ambiental e tornar suas operações mais ambientalmente seguras e sustentáveis"

Data: 22 de agosto (quinta-feira)

Horário: 08h30 às 12h

Local: Hotel Intercity SUAPE

Endereço: Rod. PE-60, 3000 - Garapu - Cabo de Santo Agostinho

Solicitações de inscrições: https://forms.office.com/r/gtU4JX8n4x

Website: https://www.cetrel.com.br