Nexxera passa por rebranding e expansão internacional

A Nexxera, empresa de tecnologia e serviços financeiros do Grupo Nexxees, fundada em 1992, em Florianópolis (SC), acaba de passar por um processo de rebranding, em sintonia com o seu novo posicionamento de mercado. A companhia resgatou a logomarca original, com a antena, que é símbolo de conectividade e visão de futuro, e está de volta para o centro do logotipo.

De acordo com a empresa, que foi criada há 32 anos pelos irmãos Edson e Edenir Silva, o retorno da logomarca original é parte de um projeto de rebranding que pretende resgatar as origens do empreendimento, chamando a atenção para a trajetória do negócio, que atua com produtos financeiros.

Edson Silva, fundador e presidente do Grupo Nexxees, conta que a conectividade entre empresas e bancos foi o primeiro produto a ser lançado. “Com o tempo, essa conectividade passou a ser apenas um meio e a demanda por produtos mais robustos e completos fez com que a Nexxera passasse a integrar mais serviços”, afirma. “Assim, criamos um ecossistema de negócios para gestão financeira de empresas de todos os portes, conectando bancos, instituições financeiras, fornecedores, clientes e ERPs (Sistema de Gestão Integrado)”.

Edenir Silva, fundador e vice-presidente do Grupo Nexxees, conta que a empresa ganhou destaque no mercado de pagamentos, recebimentos e crédito: houve um crescimento de 30% no volume de operações de crédito comparado ao mesmo período do ano anterior no primeiro semestre deste ano. Além disso, 20% no montante antecipado em operações de crédito comparado ao mesmo período do ano anterior.

“Para celebrar essa jornada, resgatamos a simbologia da marca Nexxera e devolvemos o seu significado original: ser a antena que aponta para o futuro e tudo conecta”, discorre. “Mais do que uma evolução visual, essa mudança representa a simbologia de nossa visão e nossa capacidade de integrar tecnologias disruptivas, criando pontes entre o presente e o amanhã”, destaca Silva.

O presidente do Grupo Nexxees apresenta alguns resultados conquistados pelo empreendimento ao longo de três décadas:

Mais de R$ 7 trilhões transacionados por ano.

Mais de 1 milhão de CNPJs no ecossistema Nexxera.

Mais de 100 instituições financeiras nacionais e internacionais homologadas.

Mais de 20 bilhões em operações de crédito realizadas ao ano.

Oito das 10 marcas brasileiras mais valiosas, segundo o ranking interbrand 2024, são clientes Nexxera.

“A Nexxera está em um plano de expansão nacional e internacional, evoluindo sua operação à medida que seus clientes demandam novos mercados e novas tecnologias”, revela Silva. “Essa expansão reforça um dos princípios da Nexxera: mais do que evoluir, causar a maior revolução digital em pagamentos e créditos corporativos dentro e fora do país”, completa.

O vice-presidente do Grupo Nexxees ressalta que as operações internacionais já são uma realidade para a companhia, por meio das multinacionais que utilizam suas plataformas no Brasil e se integram às bases de conciliação na matriz em outros países. “O próximo passo já tem data marcada, começando pela América Latina, América do Norte e Europa”, diz.

