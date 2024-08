Cidades de MT crescem mais de 100% nos últimos 20 anos

O estado de Mato Grosso vem crescendo de maneira acelerada nos últimos 20 anos, principalmente por conta do agronegócio. As ‘cidades do agro’ estão acelerando o desenvolvimento local e atraindo investidores e profissionais em busca de oportunidades de negócios e trabalho. Com o avanço do agronegócio, os setores do comércio, indústria e construção civil também crescem, gerando movimentação na economia dos municípios, abertura de novas empresas e consequente aumento de emprego e renda.

Mato Grosso é um estado com forte vocação agrícola, possuindo uma área territorial de 903.357 km², tendo o agro como principal eixo de estímulo às demais atividades econômicas. Ao Norte do Estado, as cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde tiveram crescimento exponencial nos últimos 20 anos, segundo análise do MT Econômico, conforme será relatado a seguir.

Sinop

Sinop possuía nos anos 2000 cerca de 74.831 habitantes e de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, o município registrou 196.312 habitantes, um aumento de 162,34% em 22 anos.

Com uma área territorial de 3.990,870km², Sinop é resultado da ocupação da Amazônia Legal Brasileira, desenvolvida pelo governo federal em 1970. O nome do município é derivado das letras iniciais da colonizadora que projetou a cidade, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná.

A fundação ocorreu em 14 de setembro de 1974 e em 1976, Sinop foi levada a categoria ‘distrito’ através da Lei 3.754 de 29 de junho de 1976. Cinco anos após a sua fundação, o município alcançou autonomia política através da Lei 4.156 de 17 de dezembro de 1979.

Sinop está localizada a 479 km da capital de Mato Grosso, Cuiabá e possui um PIB per capita de R$ 64.607,12, segundo apurado em 2021 pelo IBGE e citado na mesma pesquisa de crescimento populacional.

Sua principal atividade econômica é o agronegócio já que possui uma localização privilegiada em uma das principais vias de escoamento de grãos, a BR-163.

O município integra o Portal do Agronegócio (classificação atribuída pelo Ministério do Turismo), que permite ao Poder Público identificar as potencialidades das cidades neste nicho e estruturar a promoção do turismo, investimentos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social.

Sinop também é privilegiada com a passagem de um dos principais rios do estado, o Teles Pires, que fomenta o turismo local.

Sorriso

O município de Sorriso possuía nos anos 2000, aproximadamente 35.605 habitantes. Em 2022, a população registrada foi de 110.635 habitantes, um aumento de 210,73%. Os dados são do último Censo Demográfico do IBGE.

Sorriso foi elevado a município em 13 de maio de 1986, através da Lei n° 5.002/86. Está localizado às margens da BR-163, sendo vizinho de Sinop. A cidade possui a maioria de sua população formada por migrantes, especialmente das regiões Sul e Nordeste do Brasil.

O município está a uma distância de 398 km de Cuiabá, capital do estado e possui um PIB per capita de R$131.899,11, conforme dados do IBGE de 2021, demonstrado na mesma pesquisa do Censo Demográfico citada anteriormente. Sua economia está diretamente relacionada ao agronegócio, sendo o cultivo da soja, milho e algodão herbáceo as principais atividades produtivas do agro.

O Parque Municipal e a Área Verde Central são os principais pontos turísticos do município.

Lucas do Rio Verde

O município de Lucas do Rio Verde possui 3.674,596km² de área territorial e está a 333 km de Cuiabá. O seu nome foi escolhido em homenagem ao seringalista Francisco Lucas de Barros e ao Rio Verde que corta o município e possui a cor esverdeada.

Nos anos 2000, Lucas possuía 19.316 habitantes e em 2022, 83.789, um aumento na população de 333,83% em apenas 22 anos. Os dados também são do último Censo Demográfico do IBGE de 2022.

O aumento populacional ocorreu principalmente pelos migrantes que vieram de diversas partes do país (especialmente Sul, Nordeste e Norte) em busca de emprego e oportunidades de negócios.

Assim como Sinop e Sorriso, Lucas do Rio Verde também é um forte produtor agrícola, com PIB per capita de R$ 98.915,82, segundo a mesma pesquisa do IBGE citada.

Em 1988 Lucas do Rio Verde conquistou sua emancipação político-administrativa, e 36 anos depois, se tornou um dos principais destaques do estado de Mato Grosso na agricultura e nos avanços tecnológicos.

Os principais atrativos turísticos são o Rio Verde, o Horto Municipal, o Parque dos Buritis e dois lagos: Ernani José Machado e Harri Muller.

Sobre o MT Econômico

O MT Econômico, portal de notícias e dados econômicos de Mato Grosso, busca auxiliar os empresários, investidores, produtores e profissionais na busca de informações sobre o cenário regional.

Atuante há 8 anos no jornalismo econômico e empresarial, o MT Econômico aborda notícias e dados sobre os principais setores que movimentam a economia de Mato Grosso, com assuntos diários que impactam o Comércio, Serviços, Agronegócio, Indústria, Política e Desenvolvimento Regional.

