Setor de eventos cresce com oportunidade para ações de marca

Quem vê os números do setor de eventos atualmente não imagina que há menos de cinco anos o mercado estava inteiramente fechado devido à pandemia de Covid-19. Hoje, segundo dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) divulgados pela CNN, estima-se que até o fim do ano a área tenha um faturamento de 75 bilhões de reais.

E mais: esses números se relacionam com apenas três segmentos: festividades de música, de esportes e de gastronomia. Não é à toa que a Abrape estima que este mercado envolva 52 atividades econômicas diferentes - incluindo a de brindes personalizados. Afinal, justamente por atraírem grandes públicos, esses eventos mostram serem boas oportunidades para as marcas e os comércios eletrônicos investirem nos brindes enquanto estratégia de marca.

"Os comércios eletrônicos podem utilizar brindes personalizados como cadernos, canecas, copos, mochilas personalizadas, garrafas e eco bags para aumentar o ticket médio de suas vendas de várias maneiras”, explica Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes. Esse é o caso, por exemplo, de itens estampados com imagens que remetem aos diferentes eventos ou às atrações participantes.

“Ao oferecer esses produtos como parte de promoções ou pacotes especiais, os clientes são incentivados a gastar um pouco mais para receber um item exclusivo e de qualidade, com a marca da loja”, ressalta a diretora. “Isso não só aumenta o valor das vendas, mas também fortalece a lealdade à marca, refletindo diretamente no Lifetime Value – ou LTV – do cliente”.

Ainda de acordo com Paula, essa oferta de brindes personalizados ajuda a melhorar a retenção, uma vez os clientes tendem a retornar aos comércios eletrônicos para novas compras, diminuindo assim o churn – a taxa de abandono ou cancelamento dos consumidores.

“Além disso, o custo de aquisição de clientes pode ser otimizado. Isso porque compradores satisfeitos são mais propensos a recomendar a loja a amigos e familiares”, enfatiza a diretora. Por fim, Paula explica que a oferta de brindes personalizados também influencia positivamente a satisfação do cliente, “criando uma experiência de compra mais agradável e aumentando a receita média por usuário.”

Indo além dos eventos

Por mais que o mercado de eventos esteja aquecido e ofereça uma variada gama de oportunidades de relacionamento com o cliente, não se deve depender apenas deles. No entanto, é perfeitamente possível desenvolver uma série de estratégias de marketing envolvendo o uso de brindes como reforço da marca e, assim, garantir que os consumidores retornem à loja ou reutilizem o serviço.

A mais comum são as campanhas sazonais ligadas às datas comemorativas, onde é possível criar edições limitadas de brindes personalizados com temáticas especiais. Aqui também entram os brindes ligados a eventos dos mais diferentes tipos. Contanto, Paula cita outra estratégia bastante eficaz: os programas de fidelidade. “Os clientes acumulam pontos e podem trocá-los por presentes exclusivos, aumentando o LTV e a retenção.”

“Além disso, [existem] as parcerias com influenciadores digitais, que podem promover os produtos personalizados em suas redes sociais”. Para a diretora, estas são uma excelente forma de alcançar um público mais amplo e engajado, contribuindo para a redução do custo de aquisição de clientes.

Uma última estratégia que Paula Alves destaca é o envio gratuito de brindes em compras acima de um determinado valor. Para ela, “[essa atitude] pode não só aumentar o ticket médio, mas também encantar e surpreender positivamente os clientes, melhorando os índices de satisfação do cliente e, consequentemente, a receita média por usuário”, destaca.

Por fim, “essas estratégias são essenciais para criar um vínculo emocional com os clientes, garantindo sua satisfação e fidelidade", finaliza a diretora.