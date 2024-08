Casa construída no Jardim Colombo é o 70º ambiente da CASACOR São Paulo

Em ação inédita, a CASACOR São Paulo extrapola os limites da mostra e traz um ambiente de habitação real, construído no Jardim Colombo, na zona sul de São Paulo. A responsável pelo projeto de arquitetura social é a arquiteta e ativista Ester Carro, moradora do bairro e presidente do Fazendinhando, instituto de transformação territorial, cultural e socioambiental que atua na região.

Em pouco mais de 10m², em uma viela do Jardim Colombo, foi concebida a Casa do Wallece, com a proposta de reformar totalmente a moradia de Wallece Gonzaga de Souza, 33, que trabalha como entregador e guardava um sonho aparentemente simples, mas inacessível para tantos: dispor de um chuveiro e de alguma privacidade.

Após a reformulação, Wallece não só conquistou seu banheiro completo como uma residência montada sob medida, num exemplo da arquitetura como ferramenta de transformação social. O local, anteriormente era um cômodo de apenas 7,30m2, com um banheiro improvisado. Sem estrutura para encanamento, não havia chuveiro, o que fez com Wallece precisasse planejar um horário para tomar banho na casa da mãe, num local próximo dali.

"É ruim porque ela dorme cedo para sair de manhã para trabalhar. Evito chegar muito tarde para não atrapalhar”,“ conta. Até pouco tempo atrás, Wallece alimentava o sonho do banheiro próprio, projeto que começou a tomar forma no início do ano. Ele só não imaginava que a obra, impulsionada pela CASACOR São Paulo, acabaria por se tornar uma extensão da mostra.

A Casa do Wallece é uma evolução da parceria com Ester Carro, após a repercussão positiva do Espaço Motirõ, em 2023, dedicado ao morar periférico. Nesta sua segunda participação, Ester deu um passo além na abordagem do tema: lidou não com um ambiente controlado, mas com uma história e um cenário reais da cidade.

Ela comanda o Instituto Fazendinhando, que além de recuperar áreas abandonadas, tem oferecido cursos de formação na construção civil para mulheres da comunidade e reformado moradias do bairro. Desde 2020, a instituição conta com o apoio da CASACOR São Paulo, que fornece insumos para a concretização dessas ações, incluindo materiais e objetos remanescentes das edições anteriores.

Para montar a Casa do Wallece, Ester ampliou a metragem, totalizando 10,50m2, mas antes da reforma, a casa precisava conquistar uma estrutura de residência.

“Planejamos uma cama elevada, numa espécie de mezanino. Também aumentamos a quantidade de janelas”, descreve. Com pouco espaço na lateral do terreno, ela olhou para o alto e sugeriu a criação de um pé-direito duplo com uma laje reforçada substituindo as antigas telhas de amianto. A fachada cresceu e recebeu uma horta vertical montada com paletes, além de um grafite do artista local Júlio Jesus, que deve torná-la um novo ponto de referência no Colombo.

Nos interiores, a profissional aproveitou cada canto para conquistar uma estrutura completa de residência. Abaixo da área de dormir surgiram armários sob medida e na sequência uma pequena bancada de cozinha, geladeira e um tanque. Na ponta da casa, ergue-se o desejado banheiro. “Eu só queria mesmo um lugar para tomar banho e ter alguma privacidade. Agora, é como se eu tivesse ganhado na loteria”, fala Wallece.

Para Ester, a ousadia de incluir uma moradia real na CASACOR vem de um esforço de sensibilização do público. “A história do Wallece não é exceção. Essa é a situação de vários entregadores e motoboys paulistanos, jovens que não tiveram acesso à educação e que estão batalhando no dia a dia. Devemos dar voz a quem está invisibilizado”, afirma e complementa: “muitos moram em lugares assim sem qualquer auxílio técnico. A arquitetura que aprendemos na faculdade acaba ficando muito longe dessa realidade. E um layout bem planejado pode impactar a saúde física e mental. Hoje, no Fazendinhando, temos a missão de lutar por dignidade para essa população”.

Para Livia Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR, o projeto destaca um dos pilares mais importantes da marca, o de responsabilidade socioambiental. "É fundamental que, cada vez mais, possamos ampliar nossa atuação junto às comunidades. Iniciamos nossa parceria com a ONG Fazendinhando, do Jardim Colombo, durante a pandemia, com o projeto Janelas CASACOR. Esse projeto do 70º ambiente da CASACOR, no Jardim Colombo, contou com o apoio de empresas Coral, Deca, Duratex, Eletromec, Eternit, Portinari, Sleep Solution e a construtora Rennove".

