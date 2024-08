A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (a Comissão de Valores Mobiliários) anunciou hoje a Lei de Ativos Digitais e Bolsas Registradas de 2024 (DARE 2024) foi aprovada como lei pelo Parlamento das Bahamas, em um movimento de definição de ritmo que consolida a posição do país como líder em regulamentação de ativos digitais. Com base na fundação estabelecida pela Lei DARE de 2020, a legislação introduz reformas abrangentes projetadas para abordar o cenário em evolução dos mercados de ativos digitais e criptomoedas.

"A DARE 2024 representa uma nova norma em regulamentação de ativos digitais, sendo uma prova de nosso comprometimento com a gestão de risco robusta", disse Christina Rolle, Diretora Executiva da Comissão de Valores Mobiliários. "Criamos uma estrutura que não só visa a proteção do investidor, mas também incentiva a inovação responsável, posicionando as Bahamas na vanguarda da regulamentação de ativos digitais a nível mundial."

A Comissão de Valores Mobiliários adotou uma abordagem proativa com a DARE 2024, garantindo seu alinhamento com as melhores práticas internacionais atuais e as recomendações de órgãos de definição de normas, incluindo normas da Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários para reguladores sobre cripto e ativos digitais, bem como Recomendações da Grupo de Ação Financeira. A nova legislação também é o produto de avaliação comparativa com foco em avanços legislativos e regulatórios mundiais, evolução de riscos emergentes e ampla consulta às partes interessadas e ao setor.

Os principais destaques da DARE 2024 incluem:

Âmbito expandido: A lei agora abrange uma gama mais ampla de atividades de ativos digitais, incluindo serviços de consultoria ou gestão, derivativos de ativos digitais e serviços de participação. A Comissão de Valores Mobiliários também tem a flexibilidade de adicionar atividades adicionais conforme o espaço evolui. Requisitos aperfeiçoados para troca de ativos digitais: As bolsas de ativos digitais devem cumprir os mais exigentes requisitos de proteção ao investidor e ao consumidor, incluindo rigorosos requisitos de sistemas e controles, que aumentam a integridade e a segurança das transações. Estrutura de custódia robusta: Novas disposições incluem a custódia de ativos digitais ou serviços de carteira de custódia na DARE 2024 e aumentam a proteção dos interesses dos clientes ao exigir acessibilidade de ativos digitais, entre outras disposições. Estrutura de participação: A DARE 2024 introduz um regime de divulgação inédito para participação de ativos digitais pertencentes a clientes ou operação ou gestão de um grupo de participação como um negócio. Estrutura abrangente de stablecoins: A Lei fornece uma definição clara para stablecoins, prevê o registro de stablecoins existentes, especifica formas aceitáveis ??de ativos de reserva e estabelece novos requisitos para custódia e gestão, segregação, relatórios e resgate de ativos de reserva. A emissão de stablecoins algorítmicas é expressamente proibida. Emissores de ativos digitais: As medidas de proteção ao investidor são reforçadas pela inclusão de normas adequadas e apropriadas para emissores de ativos digitais, além de novos requisitos de divulgação e relatórios financeiros.

Entre as outras disposições notáveis ??da DARE 2024 estão normas consistentes que abordam conflitos de interesse e relações de terceiros conectadas. A nova legislação também aborda a categorização de tokens não fungíveis como ativos financeiros ou de consumo, oferece requisitos de liquidez e relatórios, proíbe a emissão de tokens de privacidade e introduz certas restriçõesàmineração de prova de trabalho.

É esperado que a implementação da DARE 2024 mantenha uma estrutura regulatória competitiva, robusta e pragmática para novos empreendedores de fintech e negócios de ativos digitais estabelecidos nas Bahamas, que reforça ainda mais a posição do país como um centro financeiro internacional líder. A nova legislação representa um compromisso de continuar evoluindo a estrutura regulatória, oferecendo melhores proteções para consumidores e investidores.

A Lei do Setor de Valores Mobiliários 2024 foi aprovada nas Bahamas simultaneamente com a DARE 2024, atualizando o regime regulatório do setor de valores mobiliários para garantir uma estrutura robusta e ágil que permaneça conforme as normas internacionais e as melhores práticas mundiais.

Para mais informação sobre a DARE 2024 e suas implicações para o setor de ativos digitais nas Bahamas, ou a Lei de Valores Mobiliários 2024, acesse: https://www.scb.gov.bs/.

