A Canva, líder mundial em comunicação visual com mais de 190 milhões de usuários ativos mensais, anunciou hoje planos para adquirir a Leonardo.AI. Como uma das startups de crescimento mais rápido da Austrália e uma empresa líder em conteúdo e pesquisa de IA generativa, a Leonardo.AI está capacitando milhões de pessoas a dar vida às suas ideias mediante imagens e vídeos com qualidade de produção. A aquisição complementa a oferta da Canva e aprimora a visão da empresa de criar um conjunto de ferramentas de IA visual de classe mundial, que define isto como um marco importante em sua jornada de IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240729013275/pt/

Canva will acquire Leonardo.AI, a leading generative AI content and research company (Graphic: Business Wire)

À medida que a IA continua moldando o futuro do trabalho e da comunicação visual, a aquisição irá acelerar o investimento da Canva em pesquisa e desenvolvimento contínuos, ao mesmo tempo em que irá levar o modelo fundamental de ponta da Leonardoàcomunidade da Canva em todo o mundo. Da criação de ativos para campanhas de marketing e publicidadeàvisualização de conceitos de interiores impressionantes, refinamento de maquetes e produção de vídeos dinâmicos, a tecnologia da Leonardo foi utilizada para produzir mais de um bilhão de imagens nos últimos 18 meses.

Para Leonardo.AI, esta é uma oportunidade de produzir novos níveis de inovação em IA, enquanto aumenta a escala da organização. Com o suporte da Canva, a trajetória atual da empresa será potencializada para criar uma plataforma de IA generativa ainda mais centrada na criatividade a nível mundial.

"Estamos muito felizes em receber a Leonardo.AIàCanva, duas empresas australianas unindo forças para trazer inovações mundiais em IA e criatividade", disse Cameron Adams, Cofundador e Diretor de Produtos da Canva. "Este campo está em constante evolução, sendo que a liderança técnica e o impacto comunitário de Leonardo não podem ser exagerados. Unir nossos mundos irá acelerar o trabalho de cada uma de nossas equipes, que nos fará cada vez mais fortes, e estamos na expectativa de começar."

Capacidades de IA generativa líderes mundiais

Fundado no fim de 2022, o modelo fundamental da Leonardo capacita milhões de pessoas a transformar ideias em ativos visuais de qualidade de produção com controle, velocidade e consistência de estilo sem precedentes. Os criadores podem gerar imagens em qualquer estética escolhida em segundos com indicações simples, criar vídeos, esboçar com IA e treinar modelos personalizados com seus próprios conjuntos de dados.

O novo modelo fundamental da Leonardo, o Phoenix, leva o controle do criador a um novo patamar, com aderência rápida sem precedentes, texto coerente e preciso em imagens e a capacidade de gerar ativos prontos para produção em uma única cena.

"Hoje marca o início de um novo capítulo que irá acelerar o ritmo em que inovamos na Leonardo.AI", disse JJ Fiasson, Fundador e Diretor Executivo da Leonardo.AI. Fazer parte da família Canva significa que podemos investir em mais profundidade na expansão mundial de nossos esforços de pesquisa de IA e avançar ainda mais rápido para oferecer novos recursos e funcionalidades para pessoas criativas em todo o mundo."

Em menos de dois anos desde o lançamento, a Leonardo.AI acumulou mais de 19 milhões de usuários registrados, sendo utilizado em uma ampla variedade de setores, incluindo publicidade, marketing, design, entretenimento, arquitetura, moda, comércio eletrônico e educação. O esforço conjunto com a Canva irá produzir novos níveis de tecnologia de IA para não apenas envolver, mas também aumentar a base de usuários em rápido crescimento da Leonardo.

De amadores a diretores de cinema, arquitetos e designers profissionais, a tecnologia da Leonardo oferece controle criativo avançado que expande os limites do que é possível em IA generativa, ao mesmo tempo em que permanece intuitiva e acessível. Seus modelos podem gerar imagens impressionantes em estilos que variam de fotos incrivelmente realistas a retratos de personagens, animes, estilos de pintura e muito mais, enquanto suas ferramentas de geração de vídeo de IA podem dar vida dinâmica a quase qualquer conceito.

Reinventando a comunicação visual

O recente Relatório da Visual Economy da Canva mostra que a necessidade de comunicação visual eficaz, eficiente e atraente aumentou drasticamente. A IA agora está desempenhando um papel cada vez mais importante em elevar a produtividade e a criatividade no trabalho. De equipes de marketing expandindo campanhas mundiais gerando instantaneamente anúncios criativos para públicos específicos, a designers criando esboços iniciais e roteiros gráficos, a inteligência artificial generativa está mudando o modo como o trabalho é feito.

A tecnologia de classe mundial e o modelo fundamental de Leonardo irão potencializar a missão da Canva de capacitar todos os tipos de profissionais a transformar suas ideias em designs em um instante, resultando em uma comunicação visual mais rápida, inovadora e atraente.

A tecnologia da Leonardo irá complementar o Magic Studio da Canva, o conjunto de ferramentas de IA da empresa, que foi utilizado mais de 7 bilhões de vezes desde seu lançamento em 2023. Até o momento, os usuários da Canva elevaram seu design e produção criativa, que aproveita o Magic Studio para tudo, desde resumir documentos até criar imagens e transformar quadros brancos de 'brainstorming' em apresentações completas.

Potencializando a jornada de IA da Canva

A Canva continuará investindo na plataforma autônoma da Leonardo enquanto integra sua tecnologia em todo o conjunto de produtos Magic Studio da empresa. Trabalhar com a equipe de 120 pesquisadores, engenheiros e designers de alto nível da Leonardo também irá reforçar as capacidades de pesquisa e desenvolvimento da Canva,àmedida que a empresa continua investindo em oportunidades de inovação a longo prazo.

As aquisições desempenharam um papel importante em elevar e acelerar a tecnologia da Canva na última década. A aquisição da Leonardo é a 8ª aquisição da empresa, se unindoàAffinity (2024), Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019), Pixabay (2019) e Zeetings (2018).

Para mais detalhes sobre a aquisição, veja a postagem do blog do Cofundador da Canva, Cameron Adams, e a postagem do blog do Diretor Executivo da Leonardo.AI, JJ Fiasson, respectivamente.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma de cooperação e comunicação visual online gratuita com a missão de capacitar todos no mundo a criar. Apresentando uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos que vão de apresentações, documentos, sites, gráficos de mídia social, anúncios, vestuário a vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, banco de imagens, ilustrações, filmagens e clipes de áudio, qualquer um pode pegar uma ideia e criar algo belo.

Sobre a Leonardo.AI

A Leonardo.AI é uma das startups de crescimento mais rápido da Austrália, que democratiza a criatividade com sua plataforma de produção de conteúdo de IA generativa. Desde o lançamento em 2022, a empresa acumulou mais de 19 milhões de usuários ao redor do mundo, que geraram mais de um bilhão de imagens. A Leonardo.AI vem sendo utilizada atualmente por amadores e profissionais em setores criativos, como publicidade e marketing, design e arquitetura, cinema, moda, fotografia, comércio eletrônico, educação e muito mais.

Ativos para download

Clique aqui

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240729013275/pt/

Videos:

Contatos de Imprensa da Canva ?

Lachlan Andrews: lachlan@canva.com (Austrália)?

Olivia Johnson: oliviajohnson@canva.com (EUA)

Contatos de Imprensa da Leonardo.AI

Elizabeth Obee: elizabeth.obee@leonardo.ai