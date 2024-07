Lello e Secovi selam parceria para dados sobre condomínios

A administradora de condomínios Lello e Sindicato da Habitação (Secovi-SP) firmaram no último mês de junho uma parceria para abastecer o setor imobiliário com dados sobre o mercado de condomínios residenciais em São Paulo.

A cooperação foi selada durante o Encontro Nacional das Administradoras de Condomínios (Enacon 2024), na capital paulista, a vigésima edição do evento.

Pelo acordo, a Lello irá subsidiar o Secovi com informações do Data Lello, frente estruturada de dados que compila, traduz, cruza, analisa e transforma em informação e tendência os dados relacionados à vida em comum na cidade.

Os dados da Lello sobre o setor condominial poderão ser utilizados pelo Secovi em suas pesquisas de inteligência de mercado que servem como termômetro do setor imobiliário, auxiliando as empresas na tomada de decisões.

Serão disponibilizadas informações como o valor médio das cotas de condomínio na capital paulista e por região da cidade, número de empreendimentos residenciais e comerciais existentes, bem como média de apartamentos e orçamento por perfil de condomínio, igualmente regionalizadas, além da composição das principais despesas dos prédios, dentre outras.

“Estamos muito orgulhosos de poder contribuir para o desenvolvimento imobiliário de São Paulo com informações relevantes e consistentes”, afirma Audrey Ponzoni, Diretor de Inteligência Comercial da Lello.

Website: https://www.lellocondominios.com.br/