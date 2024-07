World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Ecology Care. Hand Embracing Green Leaf and Handmade Globe (World Earth Day Concept. Green Energy, Renewable and Sustainable Resources. Environmental and Eco

As práticas ESG – Environmental, Social, and Governance (Ambiental, Social e Governança), atuam como mecanismos para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, melhorar o ambiente de trabalho para os colaboradores e incentivar uma gestão mais transparente.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou que 70,9% da força de trabalho global, equivalente a cerca de 2,4 bilhões de trabalhadores, está exposta, durante a jornada de trabalho, a riscos à saúde decorrente das mudanças climáticas.

“A governança corporativa é um conjunto de práticas e processos com o objetivo de garantir a transparência, a ética e a responsabilidade na gestão de uma empresa, promovendo a criação de valor e a proteção dos interesses dos acionistas e demais stakeholders”, salienta Vininha F. Carvalho. Ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo Rica Mello, especialista em gestão de empresas e fundador do grupo BCBF, a governança corporativa incentiva à adoção de práticas éticas e valores corporativos sólidos. Ela promove a responsabilidade social e ambiental das empresas, o que contribui para uma atuação mais íntegra e confiável.

A pesquisa realizada pela consultoria Accenture, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, demonstrou que as empresas que adotam práticas ESG têm um lucro 20% maior do que as demais, fazendo com que a sociedade comece a rejeitar organizações que não aplicam esses fundamentos. Ainda nessa linha, o relatório da Amcham Brasil aponta que 82% dos CEOs, presidentes e vice-presidentes de empresas se sentem responsáveis por expandir os compromissos com as agendas ESG.

A ascensão das linhas de crédito verdes, agora amplamente acessíveis, adiciona uma nova dimensão à dinâmica sustentável. Instituições como o Banco do Brasil e o BNDES estão impulsionando práticas sustentáveis ao condicionar o acesso ao crédito a comprovações efetivas de responsabilidade ambiental, fortalecendo a relação entre sustentabilidade e viabilidade econômica.

De acordo com Davi Barroso Alberto, CEO da Mercoline, o ESG oferece uma visão holística do impacto das empresas no mundo, indo além dos aspectos financeiros tradicionais. Ele se baseia em princípios éticos e sustentáveis, que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais equitativa e um planeta mais saudável.

“A falta de comprometimento real com o ESG pode levar a práticas de greenwashing, onde empresas se apropriam de conceitos sustentáveis de forma superficial para se promoverem. Isso pode levar a consequências legais e reputacionais negativas”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news