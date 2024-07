Neurociência ajuda a destacar empresas no mercado

Em um mundo cada vez mais competitivo e complexo, as empresas buscam constantemente diferenciais para se destacar no mercado. Nesse contexto, a neurocientista Carla Tieppo, pioneira na aplicação da neurociência no ambiente empresarial, destaca que a neurociência surge como uma ferramenta que ajuda a desvendar os mecanismos cerebrais que norteiam as decisões humanas, abrindo oportunidades para ações empresariais.

A neurociência, que estuda o sistema nervoso e as funções cerebrais, oferece insights sobre como as pessoas tomam decisões, processam informações e respondem a estímulos. No contexto empresarial, esses conhecimentos podem ser aplicados em diversas áreas, desde o marketing até a gestão de equipes, passando pelo desenvolvimento de produtos e serviços

O pesquisador e doutor em Ciências da Comunicação Diogo Kawano realizou o estudo Métodos de Neurociência Aplicados à Publicidade: Uma Apresentação do Eletroencefalograma (EEG), Ressonância Magnética Funcional (fMRI) e Eyetracking. O objetivo foi entender como os estímulos visuais e auditivos ativam determinadas áreas do cérebro e como as empresas podem criar campanhas publicitárias mais eficazes. O estudo elucida que as técnicas de neuromarketing, utilizando ferramentas como a ressonância magnética funcional e eletroencefalografia, permitem analisar as respostas cerebrais a diferentes estímulos. Isso ajuda a identificar quais elementos causam maior impacto emocional e motivam a ação de compra.

A doutora em Neurociência Thais de M. Gameiro Marques discorre em seu site sobre a aplicação da neurociência no ambiente corporativo. Ela demonstra como a neurociência pode aprimorar a gestão de equipes, melhorando a comunicação, motivação e bem-estar dos colaboradores. Compreender os processos cerebrais é fundamental para criar ambientes de trabalho mais saudáveis. Técnicas como mindfulness e meditação são destacadas por Thais como ferramentas eficazes para líderes enfrentarem a pressão e tomarem decisões racionais.

Além disso, Marques destaca que a aplicação da neurociência nos negócios não se limita apenas às grandes corporações. Pequenas e médias empresas também podem se beneficiar desses insights para otimizar suas operações e estratégias de mercado. Investir em neurociência pode ser uma vantagem competitiva, permitindo uma compreensão mais profunda dos clientes e uma adaptação mais rápida às mudanças do mercado.



A Católica de Santa Catarina - Centro Universitário e a franquia Super Cérebro uniram-se para lançar a pós-graduação em Neurociência Aplicada aos Negócios. Este curso incentiva a análise crítica nos profissionais, o que ajuda na tomada de decisões fundamentadas e precisas. Além disso, a pós-graduação tem o objetivo de aprimorar competências de liderança e gestão de conflitos por meio de soft skills, visando promover um ambiente de trabalho mais produtivo. Ao integrar princípios neurocientíficos, os profissionais poderão aprimorar seus negócios, resultando em melhores práticas. Para celebrar essa parceria, será disponibilizado um voucher de 20% de desconto em todas as mensalidades do curso.

Website: https://pos.catolicasc.org.br/turma/neurociencia-aplicada-aos-negocios/1a-turma-online