Agência de marketing digital lança curso de Facebook Ads para microempresários

Levando em consideração que 94% das empresas utilizam o marketing digital como estratégia de crescimento, Angélica Bandeira, CEO da ABC, agência de marketing digital em BH lança um curso focado em como anunciar no Facebook Ads, que é voltado para donos de empresas que não possuem faturamento suficiente para pagar pelos serviços de uma agência de marketing digital e que desejam melhorar seu desempenho na captação de clientes pela internet.

"O curso estará disponível de forma online e contará com aulas gravadas em alta qualidade. O objetivo é ensinar os microempreendedores a criarem anúncios de alto desempenho de maneira simples e com uma linguagem menos técnica, onde poderão entender melhor como funciona o Facebook Ads, apertando somente os botões necessários para criarem campanhas focadas no seu público-alvo”, comenta Angélica Bandeira.

Alguns MEIs, no início de sua carreira, não dispõem de muito capital e por isso não conseguem contratar um gestor de tráfego pago, o que pode levar muitos a criarem suas próprias campanhas baseadas em baixo aprendizado, sem resultado, ou até mesmo a não anunciarem por falta de conhecimento. Neste curso de Facebook Ads, microempreendedores aprenderão de maneira simples e objetiva como anunciar no Facebook. Além disso, o curso conta com módulos bônus com algumas dicas, criação de artes que vendem e copy para legendas.

O conteúdo programático de como anunciar no Facebook apresentará os seguintes temas:

Criação de FanPage:

Criação de uma página profissional no Facebook;

Configurações necessárias;

Otimizações recomendadas para aumentar o score da conta;

Dicas do que não fazer.

Impulsionamento Para Anúncios Básicos no Facebook:

Publicação de post;

Impulsionamento de post sem aparecer;

Quanto investir;

Dicas para não tomar bloqueio no Facebook;

Analisando os resultados.

Gerenciador de Anúncios Profissionais do Facebook:

Criação da conta;

Configuração geral da conta;

Configuração da forma de pagamento;

Criação do público-alvo e deixá-lo salvo;

Criação de campanha;

Analisando os resultados.

Pixel do Facebook:

O que é Pixel e para que ele serve;

Criação do pixel;

Instalação do pixel no site;

Checar e testar a instalação do pixel no site;

Criação de um público-alvo com o pixel.

Anúncios no Instagram Ads:

Melhor conta para o tipo de perfil;

Configurações necessárias;

Impulsionamento de posts no Instagram.

Bônus Dicas:

Utilização do Canva;

Dicas de Copy;

Dicas de artes que vendem mais;

Programação de postagem no Meta Business Suite.

Criação de uma loja virtual;

Ideias de anúncios, visualizando a concorrência;

Como anunciar com pouca verba.

O curso Facebook Ads, como anunciar no Facebook, conta com alguns benefícios:

Aumento da Visibilidade da Marca: competitividade com outras empresas no mesmo nicho. Os anúncios apareceram em toda rede do Meta.

competitividade com outras empresas no mesmo nicho. Os anúncios apareceram em toda rede do Meta. Melhor Tomada de Decisões: tomada de decisão baseada em métricas reais, o que torna mais assertivo os próximos passos.

tomada de decisão baseada em métricas reais, o que torna mais assertivo os próximos passos. Redução de Custos: campanhas de marketing digital podem ser mais econômicas e ter um alto retorno sobre o investimento em comparação com métodos tradicionais como TV e rádio.

campanhas de marketing digital podem ser mais econômicas e ter um alto retorno sobre o investimento em comparação com métodos tradicionais como TV e rádio. Economia de dinheiro: não será necessário uma agência de marketing digital no início, através do curso de Facebook Ads os microempreendedores conseguirão criar seus anúncios e gerenciá-los até que ele se torne tão rentáveis que no futuro poderão contratar uma empresa especialista em anúncios online e focar no crescimento do negócio.

Para mais informações sobre o curso Facebook Ads, basta acessar: https://abcmarketingdigital.com.br/curso-facebook-ads/

Website: https://abcmarketingdigital.com.br/curso-facebook-ads/