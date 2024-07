Como as eleições americanas impactam a imigração

As eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorrerão em 5 de novembro deste ano. O atual presidente americano, Joe Biden, desistiu de concorrer à reeleição pelo Partido Democrata e há rumores de que ele será substituído pela sua vice, Kamala Harris. O Partido Republicano, por sua vez, será representado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Ambos os partidos já declararam suas propostas relacionadas à imigração, assunto que chama a atenção dos eleitores e do mundo. De um lado, o candidato republicano Donald Trump retoma muitas das propostas de sua gestão anterior, como a construção de um muro na fronteira com o México e a implementação de medidas mais restritivas para a entrada de imigrantes. Trump também defende uma redução significativa no número de vistos concedidos, especialmente aqueles destinados a imigrantes de baixa qualificação. Ele também pretende endurecer o processo de deportação de imigrantes indocumentados.

A pré-candidata democrata Kamala Harris, que deve assumir o lugar deixado recentemente pelo atual presidente Joe Biden, se apresenta com uma agenda mais progressista no tema da imigração. Enquanto vice-presidente, ela reconhece a necessidade de reformas no sistema imigratório dos EUA e propõe facilitar o processo de naturalização para imigrantes que chegam no país por meio do programa de asilo.

Os sócios da Premium Global Mobility, escritório de planejamento imigratório, Bruno Lossio e Henrique Scliar, entendem que ambos os partidos têm um compromisso com as políticas imigratórias. “É um assunto que gera bastante interesse não apenas dos eleitores americanos, mas do mundo inteiro, pois são decisões que afetam pessoas de diversos país, inclusive do Brasil”, aponta Bruno, referindo-se à crescente comunidade brasileira nos Estados Unidos.

Embora as promessas do lado Republicano sejam mais severas e restritivas, Henrique acredita que se trata mais de um discurso externo de campanha: “No primeiro mandato de Trump ele não cumpriu muitas das promessas feitas em sua campanha, no que se refere á imigração. Não acho que dessa vez será diferente. Ou seja, os brasileiros que sonham em imigrar não precisam temer qualquer declaração mais forte feita pelo candidato”, aconselha.

Bruno compartilha da mesma ideia e menciona que o candidato republicano tem muito interesse em atrair para o país mão de obra qualificada dos imigrantes. “Donald Trump favorece os estrangeiros com qualificação profissional. Nesse sentido, os brasileiros com formação superior, empresários, e demais pessoas com uma boa carreira têm grandes chances de imigrar”, explica o especialista.

No que se refere às políticas mais brandas do lado democrata, Henrique acredita que também pouco impactará na imigração de brasileiros. “As promessas do partido Democrata são mais direcionadas aos “dreamers”, aqueles que chegaram pelo programa de asilo, fugindo de situações de guerra ou perseguição em seus países de origem. Não é o caso dos brasileiros, portanto, se os Democratas seguirem no poder, isso não deve afetar quem deseja obter o Green Card por meio dos vistos imigratórios”, declara.

Os vistos EB-2 NIW e EB-1 ainda serão valorizados nos Estados Unidos, conforme afirmam os sócios. “É difícil que haja uma mudança drástica nessas categorias de vistos, pois eles são muito benéficos para os Estados Unidos. Ou seja, caso alguém esteja se perguntando se esse seria um bom momento para iniciar o pleito imigratório, minha resposta é sim. Não é preciso se preocupar com o resultado das eleições americanas, pois os profissionais qualificados são e ainda serão muito valorizados aqui, independentemente de quem assumir o poder”, assegura Bruno.

Sobre os vistos EB-2 NIW e EB-1

O visto EB-2 NIW é um tipo de visto dos Estados Unidos para pessoas que possuem habilidades especiais e querem morar e trabalhar legalmente no país. A sigla "NIW" significa "National Interest Waiver", que pode ser traduzido como "Dispensa de Interesse Nacional".

Pessoas que têm habilidades excepcionais em suas áreas, como cientistas, pesquisadores, médicos, ou qualquer profissional altamente qualificado, podem se candidatar. Também é possível para quem tem um diploma avançado de mestrado ou doutorado, por exemplo. Esta categoria de visto dispensa a exigência de uma oferta de trabalho de uma empresa americana se for possível comprovar o interesse para os EUA.

Em resumo, o EB-2 NIW é uma forma de imigrar para os EUA baseada nas habilidades excepcionais e no impacto positivo que o trabalho pode ter no país, sem precisar de uma oferta de trabalho específica.

O visto EB-1, por sua vez, é um tipo de visto dos Estados Unidos destinado a pessoas com habilidades ou realizações excepcionais. Ele é voltado para profissionais que se destacam em suas áreas de atuação, como ciências, artes, educação, negócios ou esportes.

Em suma, o visto EB-1 é para pessoas que são extremamente talentosas ou bem-sucedidas em suas áreas e querem viver e trabalhar legalmente nos EUA, oferecendo um caminho mais rápido para a residência permanente.

Sobre a Premium Global Mobility

A Premium Global Mobility Partner é um escritório de mobilidade global e planejamento imigratório para os Estados Unidos. A empresa, fundada pelos advogados brasileiros e sócios Bruno Lossio e Henrique Scliar, tem sede em Salt Lake City, Utah, e escritório no Texas, na Flórida e no Rio de Janeiro.

A empresa oferece serviços jurídicos para processos imigratórios com base em carreira, emprego e investimentos, além de imigracao de negócios e naturalização. A assessoria de vistos como EB-2 NIW, EB-1 e O-1 estão entre os principais serviços que compõem escopo da Premium.

Website: https://premiumgmp.com/