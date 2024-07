ASBRAFE lança a 5ª Edição da campanha "Sua Festa Premiada"

A Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlatos (ASBRAFE) anunciou o início da 5ª edição da campanha promocional "Sua Festa Premiada", que ocorrerá de 15 de julho a 12 de outubro de 2024. Registrada na Caixa Econômica Federal, a campanha tem como objetivo dinamizar o setor de lojas especializadas em festas, candies e confeitaria, oferecendo prêmios no valor total de até R$ 65 mil.

A estratégia da campanha é incentivar os lojistas a atraírem mais clientes para seus pontos de venda (PDVs) por meio da entrega de premiações. Cada cliente que realizar compras no valor de R$ 75,00 em um dos 84 PDVs participantes receberá um cupom contendo um QR Code, que representa um número da sorte. Este número deve ser cadastrado no site da promoção: suafestapremiada.com.br, dando ao cliente direito a um "giro da sorte" e uma chance de participar das premiações finais, que serão sorteadas pela Loteria Federal da Caixa.

O presidente da ASBRAFE, André Zolla, comentou sobre os objetivos da campanha: “A iniciativa visa não apenas impulsionar as vendas, mas também fortalecer a relação entre lojistas e consumidores, criando um ambiente de compra mais atrativo e recompensador”, finaliza Zolla.

Prêmios e Benefícios

A campanha oferece prêmios instantâneos como liquidificadores, mixers e fritadeiras elétricas. Para as premiações finais, os prêmios incluem cinco smartphones, quatro batedeiras KitchenAid, três Smart TVs de 50 polegadas e um carro no valor de R$ 65 mil. Ao todo, serão distribuídos 1.021 prêmios durante a campanha.

A "Sua Festa Premiada" também destaca as marcas patrocinadoras, contribuindo para o aumento do ticket médio das lojas participantes e aprofundando o conhecimento do perfil dos consumidores do setor.

Os produtos de marcas como Harald e Gran Finale Fleischmann garantem aos clientes quatro chances extras de ganhar, enquanto compras de produtos Dori, Fini, Mago e Santa Helena oferecem três chances extras, e compras de produtos Bel, CobertTop, Diatt, Supper e Wyda proporcionam uma chance extra.

Website: http://suafestapremiada.com.br