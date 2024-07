Junior Marques fecha a programação do Mais Araguaia 2024

O cantor Junior Marques se apresenta às 23h30 do sábado, dia 27 de julho, em Aruanã. O show do cantor vai marcar o fim da temporada 2024 do Mais Araguaia, na megaestrutura montada pelo Governo de Goiás para receber os turistas e moradores locais.

Natural de Imperatriz (MA), Junior Marques começou a carreira na igreja, por influência da avó. Em 2020 foi revelado nacionalmente por Gusttavo Lima e desde então acumula sucessos da música sertaneja como “Te amo demais”, “Eu tô indo aí”, “Melhor tentar”, “Coração Bandido” e “Não preciso de você”, entre outros.

Última semana do Mais Araguaia 2024

A programação do Mais Araguaia nesta semana já começa na quinta-feira, dia 25, com Manso no Palco Sunset, às 17h30, e Banda Versário abrindo o Palco Aruanã às 22h. O destaque da noite é o show de Nila Branco e Almir Pessoa, às 23h30. Os cantores goianos com mais de 20 anos de carreira vão mesclar estilos brasileiros como MPB, pop e música caipira. À 01h30, a DJ Cássia Kilmister fecha a programação.

Na sexta-feira, Cláudia Vieira (17h30) abre o festival no palco Sunset, e o Palco Aruanã recebe Isabella Arantes (22h). O grupo Heróis de Botequim se apresenta às 23h30, levando o “samba de cerrado” para o festival, com sucessos como “Ela voltou”, “Em nome do samba” e “Falar de amor”. O dia termina com o DJ Múcio, à 1h30.

O último dia de shows do Mais Araguaia 2024 em Aruanã traz ainda o cantor Tom Chris no Palco Sunset, às 17h. À noite, o Palco Aruanã receberá Valéria Barros (22h), Junior Marques (23h30) e DJ Douth (01h30).

Temporada 2024

Por mais um ano, a parceria do Governo de Goiás com o Sesc ampliou a grade de shows em Aruanã. Nesta temporada, passaram pela cidade artistas como Almir Sater, Victor & Leo, Leonardo e Junior Marques.

O Mais Araguaia 2024 é realizado pelo Governo de Goiás com objetivo de proporcionar uma temporada repleta de cultura, entretenimento, segurança, educação ambiental e geração de renda para os municípios do Vale do Araguaia. Além de Aruanã, as atrações e serviços englobam os municípios de Aragarças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia.