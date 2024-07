A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados com base em nuvem, apresenta sua mais recente oferta, o recurso Live Inspect para testes de automação de aplicativos. Esta ferramenta capacita os desenvolvedores e testadores a otimizarem seus processos de automação de aplicativos com recursos de depuração ao vivo incomparáveis, diretamente do painel de automação do LambdaTest.

O recurso Live Inspect permite aos usuários interagirem com seus dispositivos de teste automatizados em tempo real para aprimorar a eficiência e eficácia dos testes automatizados. Com recursos como a navegação em tempo real, inspeção detalhada de elementos de interface do usuário e captura de tela, as equipes agora podem solucionar problemas diretamente,àmedida que surgem, com seus scripts de automação, indo além da mera reprodução de vídeo para o envolvimento ativo com seus aplicativos.

Os recursos Live Inspect do LambdaTest incluem interação em tempo real, que permite aos usuários navegarem em seus aplicativos, inspecionarem os elementos da interface do usuário, capturarem instantâneos de telas e gerarem xpaths personalizados e exclusivos enquanto o script de automação é executado perfeitamente. O UI Inspector aprimorado também oferece uma experiência personalizada que se adapta ao script do usuário, garantindo interações precisas com base na sessão Appium. Os usuários podem executar testes de automação de aplicativos em mais de 3.000 dispositivos, sistemas operacionais e combinações de navegadores para uma cobertura abrangente.

O Live Debugger é fácil de usar: simplesmente execute o teste de automação de aplicativos no LambdaTest, acesse os testes de execução ao vivo a partir do painel e clique na opção Live Inspect para interagir com o UI Inspector estendido. Isto possibilita a interação perfeita com o aplicativo, enquanto o script de automação é executado, garantindo uma experiência de teste mais tranquila.

“O recurso Live Inspect capacita as equipes a assumirem o controle de seus testes de aplicativos como nunca antes”, disse Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest. “Ao integrar a geração xpath exclusiva em tempo real com aplicativos nativos e híbridos, ajudamos as empresas a otimizarem seus fluxos de trabalho, reduzirem o tempo de colocação no mercado e melhorarem a qualidade geral. Este recurso é inovador para as equipes que desejam agilidade em seus ciclos de desenvolvimento.”

O LambdaTest procura capacitar equipes com ferramentas que levem a ciclos de desenvolvimento mais rápidos e aplicativos de maior qualidade como parte de seu compromisso com a inovação.

Para obter mais informações sobre o LambdaTest Live Debugger, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/live-debug-in-app-automation/.

Sobre a LambdaTest

O LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnichannel que ajuda as empresas a reduzirem drasticamente o tempo de colocação no mercado por meio do Just in Time Test Orchestration (JITTO, Orquestração de Teste Just in Time) para garantir lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam no LambdaTest para suas necessidades de teste.

Teste de navegador e aplicativo A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

HyperExecute ajuda os clientes a executarem e organizarem grades de teste na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criarem software de maneira mais rápida.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com.

Contato da imprensa:press@lambdatest.com