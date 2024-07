Após uma longa espera, neste sábado (27 de julho), a Via dell'Amore será reaberta ao público. Com pouco mais de 900 metros de trilha sobre o mar, esse símbolo icônico da Ligúria é um dos caminhos mais impressionantes, evocativos e famosos do mundo. Ele está localizado no paraíso natural de Cinque Terre, que foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240725256427/pt/

View of Via dell'Amore - ph credits Bruno Maderna

Fechada desde 2012 devido a um deslizamento de terra, a Via dell'Amore foi reaberta após uma complexa remodelação comandada pela região da Ligúria, pelo comissário do governo para a gestão da instabilidade hidrogeológica e em colaboração com Riomaggiore, o Parque Nacional Cinque Terre, a Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem e a Capitanias dos Portos.

O investimento total ultrapassou 23 milhões de euros, com a região da Ligúria contribuindo com 12 milhões de euros e financiamento extra do Ministério da Cultura (6,9 milhões), do Ministério do Meio Ambiente (3 milhões) e da Proteção Civil (1,5 milhão).

A reabertura da Via dell'Amore foi complexa devidoàsua frágil localização em um penhasco. O trabalho de restauração começou em 14 de janeiro de 2022 e terminou em 19 de julho de 2024. Empresas especializadas trabalharam no local usando helicópteros para transportar materiais, enquanto trabalhadores da rocha suspensos por cordas e cabos realizavam ancoragens profundas no penhasco e instalavam telas de aço inoxidável.

Na véspera de sua reabertura, a Via dell'Amore foi inaugurada com o apoio do Ministério do Turismo. As comunidades de Riomaggiore e Manarola comemoraram com figuras importantes, incluindo a ministra do Turismo, Daniela Santanchè; o comissário para a gestão da instabilidade hidrogeológica, Giacomo Raul Giampedrone; o presidente interino da região da Ligúria, Alessandro Piana; a presidente do Parque Nacional Cinque Terre, Donatella Bianchi; e a prefeita de Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.

Acompanhando as autoridades, havia um trem adornado com um desenho dedicadoàVia dell'Amore, que permanecerá em serviço na rota. O dia foi marcado por uma cativante exibição de fogos de artifício e um show musical.

No futuro, a cidade de Riomaggiore administrará a trilha como um museu ao ar livre com acesso reservado, limitado e pago para manter as medidas de segurança.

www.lamialiguria.it

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240725256427/pt/

Emanuela Capitanio

Alessandra Perrucchini +393404212323

press@wondercomunicazione.net