Os Jogos Mundiais de Tecnologia (WTG), uma competição global inovadora em inovação, tecnologia e ciência, anunciou seu evento inaugural para o terceiro trimestre de 2026. O evento anual de cinco dias incluirá competições, um festival e uma cúpula de liderança. Os Jogos celebrarão e elevarão os avanços em Ciências da Vida, da Terra, de Dados e Industriais, por meio de temas unificadores como sustentabilidade e IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240725433956/pt/

World Technology Games CEO Alexander Brown and Gabriela Ramos, Assistant Director-General for the Social and Human Sciences of UNESCO at The UNESCO “Change the Game” Ministerial Sport Conference in Paris on July 23, 2024. (Photo: Business Wire)

“Criamos os Jogos de Tecnologia Mundial para inspirar pessoas ao redor do mundo criando soluções tecnológicas para os desafios mais formidáveis de hoje”, disse Alexander Brown, CEO dos Jogos de Tecnologia Mundial. “Nosso evento internacional, pioneiro no seu tipo, reunirá mentes brilhantes de diversas origens para competir, colaborar e catalisar mudanças em escala global”.

Os Jogos Mundiais de Tecnologia foram apresentados pelo Sr. Brown na Conferência Esportiva Global “Change the Game” da UNESCO, no momento em que a França sedia os Jogos Olímpicos de 2024. O WTG ressaltou seu compromisso de apoiar os principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a visão da UNESCO de construir uma colaboração multilateral em educação, ciência, cultura, comunicação e informação.

O WTG honrará a ambição, o espírito competitivo e a engenhosidade que impulsionam as maiores contribuições tecnológicas da atualidade. Um grupo internacional de cientistas, engenheiros e inovadores se reunirá em duas categorias de competições de ponta que visam a entreter e capacitar as pessoas por meio da tecnologia, da paixão e do propósito. Os “Spotlights” são organizados em parceria com ligas estabelecidas, incluindo o apoio do Indy Autonomous Challenge e da Global Esports Federation. Exclusivos dos Jogos, os “Originals” são caracterizados pelo rigor científico, aplicação no mundo real e perspicácia tecnológica, incluindo criatividade culinária, design de moda sustentável, robótica e muito mais.

Por meio do evento ao vivo e de conteúdo digital, os Jogos de Tecnologia Mundial (WTG) têm como alvo um público global de mais de 1,6 bilhão de pessoas que consideram a tecnologia um componente essencial de suas vidas diárias. Com foco em engajar a Geração T – os quase 700 milhões de indivíduos ao redor do mundo que estão prontos para moldar o futuro da tecnologia – os Jogos serão amplificados por uma abordagem multicanal distribuída nas redes sociais, digital, podcasts, plataformas de streaming e transmissão linear.

O WTG é liderado por Alexander Brown. O Sr. Brown tem um histórico comprovado de criação e crescimento de negócios em escala global, incluindo o cargo de diretor administrativo da ESPN Asia e ESPN Star Sports, como também cargos de liderança na NBA, Univision e One World Sports. Brown também atuou como presidente e CEO da CNBC Asia. Presidente do Conselho, Paul J. Foster é CEO e membro do Conselho da Global Esports Federation e se concentra na integração de tecnologia inovadora com impacto social. Ele traz mais de 20 anos de experiência no Movimento Olímpico, um extenso mandato no Comitê Olímpico Internacional e consultoria estratégica global. O WTG é defendido por um Conselho Consultivo Internacional de especialistas multidisciplinares de mais de 20 países que lideraram o crescimento de empresas e organizações globais nas áreas de ciência, tecnologia, diplomacia, entretenimento e finanças.

Os Jogos também contarão com um festival imersivo e uma cúpula de liderança de pensamento. O World Technology Festival celebrará a interseção entre tecnologia, arte e cultura por meio de exposições, mostras de produtos e workshops. A Cúpula Mundial de Tecnologia reunirá especialistas do setor com palestras, debates e painéis de especialistas para explorar as tendências futuras e o potencial transformador da tecnologia.

A seleção da cidade-sede inaugural já começou, e as cidades de todas as partes do o mundo são incentivadas a enviar manifestações de interesse até setembro de 2024. Para obter mais informações sobre os Jogos Mundiais de Tecnologia, acesse: https://worldtechnology.games/.

Sobre o Jogos de Tecnologia Mundial

Os Jogos de Tecnologia Mundial (WTG) são uma competição global, pioneira no seu tipo, que celebra a engenhosidade humana nas ciências da Vida, Terra, Dados e Industriais. Com estreia marcada para 2026, o evento anual de cinco dias reunirá cientistas, engenheiros e inovadores de todo o mundo para uma série de competições de ponta, um festival e uma cúpula de liderança que abordarão os maiores desafios da humanidade por meio da tecnologia, paixão e propósito. Liderados por uma equipe de liderança composta por especialistas globais multidisciplinares experientes, os WTG empoderarão e entreterão um público mundial, honrando as mentes brilhantes, mas pouco reconhecidas, por trás dos maiores avanços da atualidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240725433956/pt/

Informações para a mídia:

Hustle&Co. / JSA+Partners

WorldTechGamesPR@hustleandco.com

Informações, patrocínio e dúvidas sobre a cidade-sede:

Secretaria dos Jogos Mundiais de Tecnologia

mlucic@worldtechnology.games