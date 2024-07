A NielsenIQ (NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, divulgou seu segundo Relatório de progresso ambiental, social e de governança (ESG), detalhando as prioridades de ESG da empresa, como ela integra princípios inclusivos e sustentáveis no seu modelo empresarial e seu compromisso com o fornecimento de inteligência e inovação aos clientes, impactando positivamente economias, comunidades e o ambiente.

"Nossa estratégia de ESG foi criada para impulsionar valor a longo prazo, para nossos funcionários, as partes interessadas, nossos clientes, nosso setor, nossos fornecedores e nossas comunidades", afirmou Jim Peck, CEO da NIQ. "Estamos focados em integrar nossas prioridades de ESG na empresa e aumentar nosso impacto. Além disso, ao fornecer um entendimento detalhado do comportamento de compra do consumidor, visamos oferecer inteligência de mercado aos nossos clientes e seus ecossistemas de forma a apoiar seus esforços de sustentabilidade".

Destaques notáveis no relatório de ESG de 2023:

Integridade de dados, privacidade e segurança

Os dados estão no centro dos negócios da NIQ. A empresa está focada em entregar dados seguros e protegidos com um alto nível de precisão e integridade.

Garantindo a integridade dos dados. A NIQ toma medidas para garantir que os dados sejam precisos e relevantes. No último ano, a NIQ estabeleceu uma força-tarefa dedicadaàIA generativa que explora as aplicações da IA de próxima geração, com ênfase na qualidade dos dados, na integralidade e em considerações éticas. Também estabeleceu verificações de qualidade para a coleta de dados em campo, inclusive com controles rígidos para os auditores em campo para garantir alta integridade, e um plano de resposta a incidentes para poder lidar imediatamente com variações em relação às práticas padrão.

Responsabilidade ambiental

Pioneira em impacto sustentável. Com o compromisso de ajudar a moldar os mercados, a NIQ colabora com os clientes de forma a encorajar a transição a produtos mais sustentáveis, refletindo as tendências conscientes do consumidor. Em 2023, a NIQ fechou uma parceria com a McKinsey & Company para desenvolver o relatório intitulado: "Os consumidores se preocupam com a sustentabilidade, e a apoia com seu dinheiro".

A NIQ trabalha em colaboração estreita com os fornecedores e parceiros para selecionar propriedades de arrendamento com eficiência energética e investigar oportunidades para implementar energia limpa e iniciativas de redução de energia.

A NIQ otimizou seus centros de dados para reduzir o uso energético, realizando a virtualização de aproximadamente 90% dos servidores da empresa em 2022, resultando em significantes economias de energia.

Há uma década, a NIQ fornece dados, insights e expertiseàFeeding America®, incluindo dados sobre os preços locais dos alimentos para estimar os custos das refeições em cada condado americano para o relatório "Map the Meal Gap" (Mapear a lacuna alimentar). Esse relatório conscientiza sobre a insegurança alimentar nos EUA e é usado pelos bancos de comida e elaboradores de políticas.

Pessoas e diversidade, igualdade e inclusão

Continuando a melhorar a diversidade da sua mão-de-obra. A NIQ está comprometida com construir uma mão-de-obra diversa, processos igualitários e uma cultura inclusiva, alinhada com seus valores principais. Integrantes de grupos minoritários agora atuam em 29% dos cargos em toda a organização, e as mulheres correspondemàmetade da mão-de-obra, com mais de 43% de representação feminina em posições de liderança global. Em 2023, a NIQ renovou seu compromisso com o CEO da LEAD Network Europa para acelerar ainda mais a paridade de gênero e priorizar a igualdade de gênero.

Como parte dos seus esforços de integração com a GfK, a NIQ faz um esforço consciente de compreender sua cultura única e estimular um ambiente combinado, que promove inclusão em todas as áreas da empresa. A NIQ encoraja bastante a contratação interna entre as entidades, assim os colaboradores podem desenvolver suas carreiras e concretizar suas aspirações, e, desde agosto de 2023, a NIQ divulgou mais de 500 vagas para candidatos internos na NIQ e na GfK. Ampliando o dia do voluntariado People & Planet Day. No seu segundo dia do voluntariado anual, People & Planet Day, 13.000 funcionários mundialmente contribuíram com os esforços de voluntariado local, participando de várias atividades. No geral, a NIQ contribuiu com mais de 75.000 horas, abrangendo mais de 500 atividades, com cerca de $67.000 em arrecadação de fundos dos funcionários. Essa foi uma atividade combinada para colaboradores antigos da NIQ e da GfK.

"Os dados da NIQ podem ajudar as empresas e as comunidades a tomarem decisões informadas que, em última instância, ajudarão no crescimento sustentável dos seus negócios e apoiarão as comunidades em que atuam", afirmou John Blenke, diretor jurídico. "Estamos orgulhosos dos nossos esforços de ESG até o momento e na expectativa de ampliar nosso impacto positivo através de progresso contínuo".

A NIQ alinha o relatório de ESG com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com as normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB, Conselho de normas de contabilidade para a sustentabilidade) para serviços comerciais profissionais. Para saber mais sobre a abordagem da NIQ quantoàESG, o compromisso contínuo da empresa com a criação de valor para a sociedade e seu progresso nos principais objetivos, acesse o Relatório de progresso ESG 2023 da NIQ.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, combinando as duas lideranças do setor com alcance global incomparável. Hoje a NIQ tem operações em mais de 95 países, representando 97% do PIB. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de ponta, a NIQ oferece a Full View™.

