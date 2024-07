O consórcio formado pela Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) e a CONSAG Engenharia – uma empresa Andrade Gutierrez (CONSAG) – assinou recentemente um contrato com a Portocem Geração de Energia S.A. e a New Fortress Energy, Inc. (NFE) para engenharia, aquisição e construção (EPC) da Usina Termelétrica Portocem (UTE Portocem) no Brasil.

The signing ceremony was held on May 10, 2024, in Tokyo at Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (parent company of Mitsubishi Power) headquarters and included representatives from all parties of the consortium. (Photo: Business Wire)

A cerimônia de assinatura foi realizada em 10 de maio de 2024, em Tóquio, na sede da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (controladora da Mitsubishi Power) e contou com representantes de todas as partes interessadas do consórcio. O evento comemorou esse marco histórico na maior usina termelétrica a gás de ciclo simples do Brasil através de uma tradicional cerimônia japonesa com bonecos Daruma. O boneco Daruma é um amuleto de boa sorte muito utilizado quando se quer realizar um desejo ou uma meta, e isso simboliza o objetivo comunitário para que a Portocem seja um projeto de sucesso.

No acordo EPC, a Mitsubishi Power deve fornecer quatro turbinas a gás M501JAC aprimoradas e refrigeradas a ar para operar em ciclo simples na UTE Portocem. A CONSAG será responsável por fornecer o restante da planta, utilidades, obras civis, montagem e comissionamento da planta, assim como a implantação da linha de transmissão e subestação. Esta colaboração resultará no fornecimento de 1,6 GW de capacidade de energia firme e distribuível naquela que será a maior usina de pico de energia do Brasil e uma das maiores usinas já construídas na América Latina para fornecer energia confiávelàrede nacional no Brasil, suprindo a tão necessária capacidade adicional para apoiar a dependência existente da energia hidrelétrica.

O projeto e seu Contrato de Reserva de Capacidade de 15 anos receberam aprovação total das entidades regulatórias em março de 2024. A Portocem Geração de Energia S.A. foi a maior vencedora do primeiro leilão de reserva de capacidade de energia em dezembro de 2021, sendo que este projeto marca o terceiro projeto de turbina a gás de serviço pesado com tecnologia avançada da Mitsubishi Power no Brasil em 5 anos, totalizando aproximadamente 2,6 GW de capacidade de turbina a gás.

A entrada em operação comercial está prevista para 2026, com construção da termelétrica já em andamento. A NFE concluiu recentemente a construção e comissionamento do terminal de GNL de Barcarena, que fornecerá GNL para mais de 2,2 GW de capacidade (de propriedade da NFE) no Pará, Brasil.

“O projeto UTE Portocem é ainda outro exemplo de como o setor de geração de energia brasileiro reconhece a necessidade de tecnologia de geração de energia avançada e mais limpa para atender às necessidades de um mercado em mudança”, disse Tim Shore, vice-presidente sênior, líder comercial e regional LATAM para a Mitsubishi Power Americas. “Na Mitsubishi Power temos a tecnologia para apoiar esta transição e agradecemosàPortocem Geração de Energia S.A. por nos escolher para este importante projeto.”

O uso de energia do Brasil tem variado nos últimos anos, em parte devido às secas e fatores ambientais, e em parte devido a 99,5% de todas as casas passarem a ter eletricidade. Em uma segunda atualização da sua NDC (outubro de 2023), o Brasil estabeleceu metas ambiciosas de descarbonização, com um corte de 49% nas emissões de GEE até 2025 e 53% até 2030 em comparação com os níveis de 2005, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. (Enerdata).

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida (EUA), emprega mais de 2,8 mil especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossa equipe está focada em capacitar os clientes para combater as mudanças climáticas de maneira econômica e confiável, ao mesmo tempo em que promove a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de força e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia em baterias e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Com sede em Tóquio (Japão), a MHI é um dos principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga a gente no LinkedIn.

