Aprimorar a memória é um investimento a longo prazo

Pelo menos uma vez, todo mundo já passou por alguma situação em que tinha algo para falar ou escrever e, simplesmente, não se lembrava do que precisava naquele momento. A perda ou lapso de memória pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade, e nem sempre isso significa que existe algum problema cognitivo ou neurológico.

Segundo informações da Agência Einstein, divulgadas pela CNN Brasil, os lapsos de memória também podem acontecer devido a questões comportamentais comuns do dia a dia, como estresse, ansiedade, noites mal dormidas, início da menopausa, alimentação desregulada, entre outros.

A memória pode ser aprimorada através de técnicas específicas, como a prática regular de exercícios mentais, manutenção de um estilo de vida saudável, sono adequado, e uso de estratégias mnemônicas, é o que explica o especialista em memorização e leitura dinâmica, Renato Alves: “Manter-se engajado em atividades cognitivamente desafiadoras também pode ajudar a preservar e melhorar a função da memória ao longo do tempo. Ao fortalecer essa habilidade, é possível abrir portas para novas oportunidades”.

O especialista, que já recebeu título de “Melhor Memória do Brasil”, destaca algumas dicas importantes para aprimorar a memória:



Sono de qualidade: dormir de 7 a 8 horas por noite é essencial para a consolidação da memória e o bom funcionamento do cérebro;



Alimentação saudável: uma dieta rica em nutrientes que beneficiam o cérebro, como ômega-3, antioxidantes e vitaminas do complexo B, é fundamental para a saúde da memória;



Atividade física regular: praticar exercícios físicos estimula regularmente o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que melhora a oxigenação e a nutrição das células cerebrais, podendo impactar positivamente na memória;

Gerenciamento do estresse: o estresse crônico pode prejudicar a memória. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação e ioga, pode ajudar a manter o estresse sob controle.

Boa memória na organização pessoal

Renato Alves explora em seus cursos, palestras e obras literárias, o poder da memorização e, principalmente, os resultados positivos que esse desenvolvimento cognitivo pode ter na vida das pessoas. No âmbito da organização pessoal, o especialista pontua que a capacidade de lembrar de datas de vencimento, compromissos importantes, entre outros, auxilia a tomada de decisões a ser mais consciente e assertiva.

“Explorar técnicas eficazes de memorização, como o método loci, palácios da memória e acrósticos, otimiza a capacidade de armazenar e recuperar informações. Investir no aprimoramento da memória é pensar no futuro. Ao fortalecer essa habilidade essencial, você estará abrindo portas para novas oportunidades, otimizando suas decisões”, finaliza o especialista.

Para saber mais, basta acessar: https://renatoalves.com.br/blog/

Website: http://www.renatoalves.com.br