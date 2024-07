Responsabilidade civil prioriza o desenvolvimento de projetos sustentáveis

Com leis relacionadas às questões ambientais muito mais rígidas, as empresas e indústrias se viram na obrigação de desenvolver projetos voltados à logística reversa. A Lei 12.305/2010, obriga os fabricantes e distribuidores a recolherem as embalagens usadas.

Uma das ferramentas mais eficazes no enfrentamento dos riscos ambientais é a norma de gestão ambiental ISO14001. Esta norma preenche os requisitos necessários para que as empresas enfrentem as ameaças ambientais previstas pelas agências internacionais e que afetarão os negócios nos próximos anos.

"Hoje em dia já não basta reaproveitar e remover os refugos do processo de produção. O fabricante é responsável por todas as etapas até o final da vida útil do produto", salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

No Brasil, que possui uma população superior a 210 milhões de habitantes, cada pessoa produz, em média, 343 quilos de lixo, por ano: no total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos.

Um dos principais desafios está na educação, pois um programa de coleta seletiva depende que, primeiro, as pessoas pensem antes de jogar o resíduo no lixo para que ele seja separado desde a hora que cai na lixeira, mas a maioria dos brasileiros ainda desconhece o funcionamento da reciclagem.

"Nesse contexto, a economia circular é uma alternativa que tem como objetivo despertar e conscientizar indivíduos e organizações acerca dos impactos negativos causados pela geração de resíduos", conclui Vininha F. Carvalho.

